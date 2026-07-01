A Martín Palermo le preguntan por Lionel Messi y esto dice: “Uno que sabe...”

Este viernes 3 de julio, Argentina enfrentará a Cabo Verde por los dieciseisavos del Mundial 2026 en un partido donde los dirigidos por Lionel Scaloni no quieren tener sorpresas y ratificar su candidatura como vigentes campeones.

En este contexto, el histórico exdelantero de la selección argentina, Martín Palermo conversó con los medios de comunicación sobre la actualidad de la albiceleste y su desempeño en la actual Copa del Mundo.

“Estamos ya en la instancia donde se empieza a jugar muchas cosas. Ahora a esperar el partido con Cabo Verde que seguramente Argentina va a seguir en crecimiento y sabiendo que todavía hay mucho más por dar, porque creo que la selección todavía tiene mucho más por rendir y por hacer cosas dentro de la cancha”, explicó Palermo.

“Creo que siempre todo un equipo, más allá de que ya tiene una idea y un funcionamiento que lo viene manteniendo del año que salieron campeones en Qatar, creo que hoy por hoy la selección sigue demostrando con esa madurez y con jugadores a un nivel muy alto”, agregó.

Durante la fase de grupos de la Copa del Mundo, Lionel Messi se convirtió en el goleador histórico de esta competencia. Además, acumula seis anotaciones en cuatro partidos disputados. Sobre estos logros, Palermo lo destacó y aplaudió al seguir haciendo historia después de muchos años de trayectoria.

“Creo que ya quizás no hay palabras en describir o alagar más lo que sigue haciendo con sus 39 años. Uno que sabe lo que puede dar Leo (Messi), no te sorprende”, comentó.

“Lo sigue sintiendo, quiere seguir compitiendo, quiere seguir obviamente buscando la cifra de ser el goleador de este mundial, porque el máximo goleador de todos los mundiales ya lo es, así que seguramente tendrá de acá al final otros objetivos”, alabó.

Sobre las sorpresas en el Mundial 2026

Además, Martín Palermo abordó las grandes sorpresas que han ocurrido en este Mundial 2026, donde selecciones candidatas o protagonistas, han caído eliminadas tempranamente en la competencia.

“No deja de sorprender ya selecciones europeas que ya están fuera, como Alemania, como Países Bajos... En el caso de Inglaterra logró dar vuelta el partido (ante Congo), ahí se ve la diferencia de un equipo a otro. Como es en esto de que en los partidos de diecisseisavos, con los últimos minutos en los partidos o en los alargues, se han revertido resultados”, señaló.

“¿Quién quiero que gane? Argentina, obviamente. Después Francia y Brasil. Pero hay que ver en las instancias definitorias, son equipos difíciles. Hay que ver España, Portugal, Colombia, todas selecciones. Todo eso implica que estamos viendo un mundial interesante“, añadió.