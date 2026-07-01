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Justicia tras décadas: Cae exagente de la FACh acusado de secuestro calificado en La Cisterna

La ministra en visita Marianela Cifuentes Alarcón sometió a proceso al ex cabo primero Guillermo Leiva Cáceres por delitos de lesa humanidad.

Gonzalo Miranda

Agencia Uno

Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, dictó un importante auto de procesamiento en contra de un exefectivo de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), por su responsabilidad en el delito consumado de secuestro calificado.

La víctima, Andrés Adolfo Sigala Alfaro, se desempeñaba como soldado segundo de la misma institución al momento de su captura, a principios de marzo de 1975.

En la resolución judicial, la magistrada sometió a proceso y decretó la prisión preventiva de Guillermo Jorge Octavio Leiva Cáceres, quien ostentaba el grado de cabo primero de la FACh a la época de los hechos, imputado en calidad de autor de este delito de lesa humanidad.

Detención ilegal en La Cisterna

De acuerdo con los antecedentes recopilados durante la etapa de investigación, la ministra Cifuentes logró dar por establecidos los hechos que dieron origen a la causa:

A principios de marzo de 1975, durante las primeras horas de la mañana, un grupo de agentes del Estado (entre los que se encontraba el cabo 1° Guillermo Leiva Cáceres) ingresó a un inmueble ubicado en el pasaje 22 Sur de la población José María Caro, en la comuna de La Cisterna.

En dicho lugar, los uniformados procedieron a detener sin derecho alguno al joven soldado segundo Andrés Sigala Alfaro. Posteriormente, la víctima fue trasladada de forma inmediata hasta las dependencias de la Base Aérea El Bosque, recinto militar donde permaneció ilegalmente encerrado.

Durante su cautiverio, el soldado Sigala Alfaro fue sometido a cruentos interrogatorios dirigidos por Leiva Cáceres y otros agentes. El objetivo del procedimiento era extraer información sobre supuestos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) infiltrados al interior de la Base Aérea.

Para conseguir sus declaraciones, los captores aplicaron graves malos tratos físicos y psicológicos, los cuales incluyeron brutales golpizas en distintas partes del cuerpo y recurrentes simulacros de fusilamiento, hechos que hoy fundamentan el procesamiento del exuniformado.

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