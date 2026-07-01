VIDEO. Los Tenores, entre la salida de Bielsa en Uruguay y el diálogo con Roberto Tobar
En el programa de este miércoles, nuestros panelistas también analizaron el cambio de reglas en el fútbol chileno, la clasificación de Inglaterra a octavos de final y más del mundo del deporte.
En la edición de Los Tenores de este miércoles 1 de julio, nuestros panelistas analizaron el desarrollo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde destacó el agónico triunfo de Inglaterra ante Congo.
Cristián Arcos, Rodrigo Hernández, Rodrigo Hernández, Manuel Fernández y Carlos Costas contactaron con nuestros enviados especiales, Danilo Díaz y Eugenio Salinas, con quienes comentaron la conferencia de despedida de Marcelo Bielsa en Uruguay, además de las opiniones de Cafú y Martín Palermo en torno al desarrollo de la Copa del Mundo.
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Además, conversaron en nuestros estudios con el jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Roberto Tobar, sobre los cambios al reglamento que rigen desde hoy y las polémicas referiles del último tiempo.
Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 1 de julio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también supieron de los plazos para concretar la separación de la ANFP con la Federación de Fútbol de Chile.
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