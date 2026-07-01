Los Tenores, entre la salida de Bielsa en Uruguay y el diálogo con Roberto Tobar / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este miércoles 1 de julio, nuestros panelistas analizaron el desarrollo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde destacó el agónico triunfo de Inglaterra ante Congo.

Cristián Arcos, Rodrigo Hernández, Rodrigo Hernández, Manuel Fernández y Carlos Costas contactaron con nuestros enviados especiales, Danilo Díaz y Eugenio Salinas, con quienes comentaron la conferencia de despedida de Marcelo Bielsa en Uruguay, además de las opiniones de Cafú y Martín Palermo en torno al desarrollo de la Copa del Mundo.

Además, conversaron en nuestros estudios con el jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Roberto Tobar, sobre los cambios al reglamento que rigen desde hoy y las polémicas referiles del último tiempo.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 1 de julio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también supieron de los plazos para concretar la separación de la ANFP con la Federación de Fútbol de Chile.