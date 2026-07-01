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Sevilla anuncia la salida de Alexis Sánchez: así fue el mensaje del club para despedir al chileno

Además del tocopillano, otros seis jugadores dejaron de formar parte del cuadro andaluz.

Daniel Ramírez

Sevilla anuncia la salida de Alexis Sánchez: así fue el mensaje del club para despedir al chileno

Sevilla anuncia la salida de Alexis Sánchez: así fue el mensaje del club para despedir al chileno / NurPhoto

Este miércoles, el Sevilla anunció oficialmente la salida de siete jugadores que no continuarán en el plantel de cara a la próxima temporada, entre ellos, Alexis Sánchez.

"Hoy finaliza la vinculación con el Sevilla FC de Nyland, Maupay, Azpilicueta, Mendy, Gudelj, Januzaj y Alexis", informó el cuadro andaluz a través de sus redes sociales.

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Además, el conjunto sevillano dedicó un breve mensaje de despedida al delantero chileno y a los demás futbolistas que no seguirán en el club: “Gracias por vuestra profesionalidad y compromiso. Os deseamos a todos la mejor de las suertes en vuestros nuevos retos profesionales”.

De esta forma, Alexis Sánchez ahora afrontará el mercado de fichajes en condición de jugador libre, lo que le permitirá evaluar distintos destinos.

Ahora, la pregunta es si el tocopillano se mantendrá en Europa o volverá a Sudamérica para seguir su carrera, sin descartar ligas como la de Estados Unidos o Arabia Saudita, que en los últimos años se han convertido en destinos habituales para futbolistas de trayectoria internacional.

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