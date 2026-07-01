Cafú y la presencia de Neymar en el Mundial 2026: “No ha tenido la oportunidad, pero...”

Pese a remonta el partido ante Japón por los dieciseisavos del Mundial 2026, Brasil dejó dudas por su rendimiento en el primer tiempo, principalmente, donde no pudo encontrar los espacios para hacerle daño a la defensa asiática.

Al incio del segundo tiempo, Carlo Ancelotti hizo ingresar a Endrick y mejoró la eficacia en el ataque brasileño que le permitió dar vuelta el marcador y clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Sin embargo, el rendimiento del pentacampeón ha generado dudas por su poca agresividad al momento de crearse situaciones de gol durante la cita mundialista. En este contexto, el histórico lateral de la ‘Scratch’, Cafú entregó su opinión sobre la etapa del entrenador italiano.

“¿Si me gusta el juego de Brasil? Sin lugar a dudas. Estamos clasificados, estamos en los octavos de final. El juego es irrelevante porque verás que habrá muchas sorpresas en esta Copa del Mundo, como Alemania y Ecuador que ya se fueron y otras grandes selecciones que ya se han ido. Así que, hasta el final de esta Copa del Mundo, vamos a tener algunas sorpresas“, expresó.

En esta misma línea, Cafú reiteró a Brasil como uno de los principales favoritos para campeonar y conseguir el ansiado hexacampeonato del mundo.

“Brasil sigue siendo protagonista aún. Es el único país pentacampeón del mundo, está clasificado para los octavos de final y fue uno de los primeros clasificados", afirmó.

“Es un país que debe ser respetado por todo lo que ha venido haciendo, lo que hizo en el fútbol y lo que está haciendo en esta Copa. Es una Copa difícil, es una Copa particular, pero Brasil tiene posibilidades de ganar la Copa", agregó.

Para cerrar, el campeón del mundo en Corea y Japón 2002, habló sobre la presencia de Neymar en la nómina de Carlo Ancelotti y la poca participación que ha tenido en los primeros partidos del Mundial 2026.

“Hasta el momento no hemos visto a Neymar todavía porque no ha tenido oportunidad de jugar, pero ya la tendrá. Es un jugador importante, un jugador de peso, un jugador que sabemos que en el momento en que entre al campo, dará lo máximo de sí y contribuirá con la selección brasileña“, aseguró Cafú.