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VIDEO. Harry Kane se viste de héroe: con estos dos golazos metió a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026

El goleador inglés fue clave en la victoria de su selección sobre Congo en los dieciseisavos del torneo planetario.

Daniel Ramírez

Harry Kane se viste de héroe: con estos dos golazos metió a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026

Harry Kane se viste de héroe: con estos dos golazos metió a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 / Chris Brunskill/Fantasista

Con una brillante actuación de Harry Kane, Inglaterra venció por 2-1 a Congo este miércoles en el Atlanta Stadium, Estados Unidos, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El partido comenzó con un sorpresivo golpe de la selección africana. A los 6 minutos, Brian Cipenga abrió la cuenta para los congoleños luego de recibir el balón dentro del área y sacar un potente remate al primer palo.

Cuando el tiempo comenzaba a jugar en contra de Inglaterra, apareció su máxima figura. Harry Kane marcó el empate a los 74 minutos con un certero cabezazo dentro del área, devolviendo la ilusión a los ingleses en un partido que se había complicado desde el arranque.

El delantero del Bayern Múnich volvió a ser determinante a los 85′, cuando anotó el 2-1 definitivo con un espectacular disparo que se clavó en el ángulo del arco,.

Con este resultado, Inglaterra avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará a México, que anoche dejó en el camino a Ecuador.

Revisa los goles del triunfo de Inglaterra sobre Congo

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