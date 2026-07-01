Harry Kane se viste de héroe: con estos dos golazos metió a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 / Chris Brunskill/Fantasista

Con una brillante actuación de Harry Kane, Inglaterra venció por 2-1 a Congo este miércoles en el Atlanta Stadium, Estados Unidos, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El partido comenzó con un sorpresivo golpe de la selección africana. A los 6 minutos, Brian Cipenga abrió la cuenta para los congoleños luego de recibir el balón dentro del área y sacar un potente remate al primer palo.

Cuando el tiempo comenzaba a jugar en contra de Inglaterra, apareció su máxima figura. Harry Kane marcó el empate a los 74 minutos con un certero cabezazo dentro del área, devolviendo la ilusión a los ingleses en un partido que se había complicado desde el arranque.

El delantero del Bayern Múnich volvió a ser determinante a los 85′, cuando anotó el 2-1 definitivo con un espectacular disparo que se clavó en el ángulo del arco,.

Con este resultado, Inglaterra avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará a México, que anoche dejó en el camino a Ecuador.

Revisa los goles del triunfo de Inglaterra sobre Congo

¿Y SI TENEMOS OTRA UTOPÍA CAZADA? Brian Cipenga definió muy bien y puso el 1-0 parcial de RD Congo sobre Inglaterra en los 16avos de final de la Copa del Mundo... ¡Atención al festejo!



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NUNCA LO PODÉS DEJAR SOLO EN EL ÁREA: Inglaterra movió la pelota de un lado a otro hasta conectar con Harry Kane, quien empató la historia entre Inglaterra y RD Congo.



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