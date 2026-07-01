“Hago una autocrítica”: el sorpresivo comentario de Roberto Tobar a raíz del castigo que recibió Javier Correa

Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, conversó con Los Tenores de ADN este miércoles y se refirió al castigo de cuatro partidos que recibió el delantero de Colo Colo, Javier Correa, por sus dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa.

Correa liquidó a Gamboa tras la derrota de los albos ante Huachipato en la Copa de la Liga. “Siempre lo que nos toca con él, nos caga. Tiene algo en contra de nosotros. Con nosotros es un desastre. Ojalá que no nos dirija nunca más", señaló el atacante argentino.

Para Tobar, estuvo bien aplicada la sanción de 4 fechas sobre Correa. Además, el exárbitro sorprendió con una potente autocrítica. “En base a la experiencia que hemos tenido durante los últimos cuatro años, con declaraciones de jugadores y técnicos, hago una autocrítica por no haber procedido de manera correcta con otros actores”, reconoció.

En la misma línea, aseguró que de ahora en adelante serán sancionados aquellos que emitan declaraciones similares a las realizadas por Jacier Correa en contra del arbitraje. “Nosotros no queremos prohibir que los técnicos o jugadores declaren, pero también merecemos respeto. Las críticas tienen que ser constructivas y no para denostar o humillar al arbitraje”, sostuvo Tobar.

El comentario de Tobar por la participación de Garay en el Mundial 2026

En diálogo con Los Tenores, Roberto Tobar también abordó la participación de Cristián Garay en el Mundial 2026. El réferi chileno dirigió el partido donde Canadá goleó 6-0 a Catar, en fase de grupos, y por ahora no ha sido confirmado para dirigir otro encuentro de la Copa del Mundo.

“Cristián Garay está más tranquilo después de todo lo que sucedió en su debut en el Mundial. Le tocó un partido muy accidentado. Ahora está a la expectativa de poder recibir otra designación”, comentó Tobar.

“La Comisión Arbitral de la FIFA mira con atención cada detalle, sobre todo cómo procede el árbitro y cómo gestiona el partido. Pero la confianza está intacta y esperamos que Cristian reciba otra designación”, concluyó.