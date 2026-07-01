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FOTOS. La nueva cara del barrio Concha y Toro: así se ven las fachadas recuperadas tras millonaria inversión

El plan del Gobierno Regional abarcó técnicas especializadas de hidrolavado para rescatar más de cuatro mil metros cuadrados de infraestructura.

Mario Vergara

La nueva cara del barrio Concha y Toro: así se ven las fachadas recuperadas tras millonaria inversión

Este miércoles, el Gobierno de Santiago dio por concluidas las obras de remodelación total del Barrio Concha y Toro. La iniciativa patrimonial logró recuperar el cien por ciento de los frentes de las viviendas ubicadas en este céntrico sector de la capital.

El proyecto urbano requirió una inyección de recursos superior a los $55 millones, permitiendo revitalizar más de cuatro mil metros cuadrados de infraestructura histórica. Tras nueve meses de intenso trabajo de limpieza, ahora comenzará una fase preventiva de medio año para asegurar la conservación ininterrumpida de los inmuebles.

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El plan de preservación y sus técnicas

Según los antecedentes entregados a través de un comunicado oficial, el operativo abarcó la restauración exacta de 64 fachadas. El documento detalla que cuadrillas especializadas aplicaron métodos de hidrolavado, granallado y vapor químico para remover el daño superficial en las calles Erasmo Escala, Romero, Maturana y Avenida Brasil.

En la misma misiva institucional, el gobernador Claudio Orrego destacó el impacto que estas obras generan en la calidad de vida comunitaria. La máxima autoridad regional aseguró que esta intervención “no es solo estética”, sino que también “transmite orden, cuidado y genera sensación de seguridad para nuestros habitantes”.

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El ecosistema de “Barrios de Borde”

De acuerdo con la información gubernamental, este hito se inserta dentro de la estrategia denominada Barrios de Borde. Este plan maestro, dependiente del programa Nueva Alameda, persigue la reactivación económica y cultural de once cuadrantes colindantes al eje vial santiaguino, incluyendo polos como Lastarria, Yungay y París-Londres.

Finalmente, los registros de la gobernación precisan que esta cruzada de recuperación ya acumula mantenciones en más de mil inmuebles desde marzo de 2023. En el caso específico de Concha y Toro, el ente público recalcó que las mejoras estructurales se complementan con la promoción de masivas actividades vecinales, como el Festival de Tunas y diversos recorridos turísticos patrimoniales.

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