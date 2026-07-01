Peñalolén borra murales de barras bravas en eje Grecia: alcalde apunta a “control territorial” y violencia

La Municipalidad de Peñalolén inició un plan de recuperación de espacios públicos que contempla la eliminación de rayados y murales vinculados a la Garra Blanca y otros grupos de barras bravas en el eje de Avenida Grecia, uno de los principales corredores de la comuna.

La intervención fue encabezada por el alcalde Miguel Concha, quien apuntó que la medida busca enfrentar un problema que va más allá de la estética urbana.

Según el municipio, durante años estos espacios han sido utilizados como zonas de disputa, marcaje territorial y apropiación de lugares que pertenecen a vecinos y vecinas.

“No vamos a permitir que se adueñen de la principal avenida”

El jefe comunal fue enfático en marcar distancia con el fútbol y concentrar la crítica en los hechos de violencia asociados a estos grupos. “Esto no es contra el fútbol ni contra un equipo en particular. Es contra el control territorial, el terror y la violencia que ejerce un piño de matones que cree que puede apropiarse de espacios que son de todos”, sostuvo.

La ofensiva municipal contempla trabajos en el corredor de buses de Avenida Grecia y en distintos muros del Colegio Mariano Egaña. La intervención se enmarca en una estrategia más amplia de seguridad y recuperación urbana, especialmente en sectores como Lo Hermida y La Faena.

Desde el municipio apuntan a episodios recurrentes como toma de buses, cortes de calles, lanzamiento de fuegos artificiales, riñas violentas e incluso enfrentamientos armados entre grupos rivales. En esa línea, Miguel Concha afirmó: “No vamos a tolerar que una barra brava se adueñe de la principal avenida de Peñalolén”.

El alcalde también advirtió que durante aniversarios y clásicos de clubes de fútbol muchas familias viven jornadas de temor. “Lo que para muchos debería ser una fiesta deportiva, para los vecinos de este sector termina siendo una jornada de incertidumbre y miedo. Eso no puede seguir ocurriendo”, señaló.

La autoridad aseguró que esta intervención será solo el primer paso de un plan mayor para elevar el estándar urbano del eje Grecia, especialmente entre Vespucio y Tobalaba. “Nosotros vamos a combatir ese abandono y recuperar este eje para las familias de nuestra comuna”, concluyó.