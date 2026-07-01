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Jeisson Vargas se convierte el héroe de La Serena, mientras que Coquimbo Unido sufrió con una desafortunada jugada

En el último minuto, el ex jugador de la Universidad Católica anotó para los papayeros y así entregarles la victoria. En cambio, un autogol le quitó los tres puntos a los piratas.

Lucas San Martín

FOTO: CRISTIAN SILVA/AGENCIAUNO

FOTO: CRISTIAN SILVA/AGENCIAUNO / CRISTIAN SILVA/AGENCIA UNO

Ya se comienza a definir la Copa Chile. Durante este jornada, se jugaron dos partidos simultáneamente que fueron cruciales para el futuro de los equipos.

Por el Grupo A, Deportes Limache recibió a Coquimbo Unido y logró una épica en el último minuto. El primero en golpear fueron los piratas, quienes a los 45′ Guido Vadalá abrió el marcador tras una serie de rebotes dentro del área chica.

Sin embargo, los tomateros siguieron luchando y lograron la anotación en el último suspiro del partido. A los 90+1′, Manuel Fernández convirtió en su propia puerta y ambos equipos igualaron sobre el final.

Con el empate, Limache se mantuvo en la tercera posición pero llegó a los cinco puntos. En cambio, Coquimbo Unido se afirma en el liderato con ocho unidades.

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Por el otro lado, Cobresal y Deportes La Serena se enfrentaron en un encuentro válido por el Grupo C. En el comienzo del partido, Felipe Chamorro recibió roja directa por una violenta acción.

Después de varios intentos por intentar abrir el marcador, los papayeros encontraron la alegría en el último minuto. A los 90+1′, Jeisson Vargas convirtió el gol definitivo para entregarle la victoria a la visita.

Con este resultado, La Serena alcanzó los siete puntos y escaló al segundo lugar del grupo. Mientras que Cobresal, se mantuvo en la última posición con una unidad.

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