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Llora la música en español: muere Manolo Arjona, uno de los rostros originales de Locomía

El artista murió de forma repentina y deja un legado marcado por éxitos que conquistaron España y Latinoamérica.

Nelson Quiroz

Locomía

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La música española está de luto tras la muerte de Manolo Arjona, histórico integrante de Locomía, quien falleció de forma repentina a los 58 años en su domicilio de Viladecans, en Barcelona.

Su partida marca un nuevo golpe para la emblemática agrupación que revolucionó el pop de finales de los años 80 y comienzos de los 90 con su inconfundible propuesta estética y musical.

Arjona fue parte de la formación original que llevó a Locomía al estrellato internacional junto a Xavier Font, Luis Font y Gard Passchier.

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Con sus característicos abanicos, vestuario extravagante y coreografías, el grupo se convirtió en un fenómeno en España y Latinoamérica, dejando éxitos como “Locomía”, “Rumba, Samba, Mambo”, “Gorbachov” y “Taiyo”, canciones que marcaron a toda una generación.

Según medios españoles, el artista dedicó sus últimas horas a una de sus grandes pasiones, la pintura, antes de acostarse y no volver a despertar. Hasta ahora no se ha informado oficialmente la causa de su fallecimiento.

La noticia provocó una ola de reacciones entre fanáticos y excompañeros de la banda. Luis Font fue uno de los primeros en despedirlo públicamente con un emotivo mensaje: “Hoy su luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive con nosotros. Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo. Siempre en nuestros corazones”.

La muerte de Arjona también revive la serie de pérdidas que ha enfrentado Locomía en los últimos años. En 2018 fallecieron Santos Blanco y Frank Romero, mientras que en 2023 murió Francesc Picas. Con su partida, ya son cuatro los integrantes históricos del grupo que han fallecido.

Aunque llevaba años alejado de los escenarios, el legado de Manolo Arjona permanece ligado a una de las bandas que redefinieron el pop en español y cuya influencia continúa vigente en la música y la cultura popular.

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