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Irán eleva el tono contra Israel: “Cualquier amenaza tendrá respuesta inmediata y contundente”

El mensaje del canciller iraní se produjo tras declaraciones del ministro de Defensa israelí, en medio de conversaciones entre Estados Unidos e Irán por el estrecho de Ormuz.

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Getty Images | Imagen de archivo / Anadolu

Los términos del memorando de entendimiento de Islamabad son claros y públicos”, escribió el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en X, este miércoles.

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“El presidente de EE. UU. se ha comprometido a poner bozal a sus mascotas en Tel Aviv. Si desobedecen a su amo, Irán les dará una lección”, afirmó, respondiendo a declaraciones del ministro de defensa de israelí, Israel Katz, en las que este advertía a su vez que Israel no permitiría a Irán obtener armas nucleares.

Y agregó: “Cualquier amenaza contra nuestro pueblo y nuestros líderes recibirá una respuesta inmediata y contundente”.

Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones técnicas en Doha este miércoles con el objetivo de acordar el flujo de navegación a través del estrecho de Ormuz y lograr un alto el fuego duradero, según informaron una fuente con conocimiento directo de las negociaciones y un funcionario iraní.

La publicación de Araqchi en X hacía referencia a unas declaraciones del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en las que afirmaba que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, estaba “sentenciado a muerte”.

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