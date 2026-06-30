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FINAL. Ya es costumbre: Unión La Calera derrotó a la U por Copa Chile 2026

Será la quinta vez en el año que azules y cementeros se ven las caras. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

Universidad de Chile y Unión La Calera chocan por Copa Chile 2026 | Agencia Uno

Universidad de Chile y Unión La Calera chocan por Copa Chile 2026 | Agencia Uno

En medio del Mundial 2026, la Copa Chile no se detiene y a mitad de semana se disputarán los choques pendientes por la segunda fecha del torneo.

Para esta etapa, los clubes de la Primera B ya se enfrentaron entre sí, por lo que restan los duelos entre elencos de la Liga de Primera.

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En ese contexto, Universidad de Chile jugará por quinta vez en lo que va del año con Unión La Calera.

Azules y cementeros no solo se han medido ya por la Liga de Primera, sino que también compartieron grupo en la Copa de la Liga y ahora en Copa Chile, con el antecedente fresco del 3-3 la semana pasada en el Nicolás Chahuán

¿Cuándo y a qué hora se juega Universidad de Chile vs. Unión La Calera por la Copa Chile?

El choque se disputará este miércoles 1 de julio desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

El partido es válido por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Chile, que también integran Unión La Calera y Santiago Wanderers.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Universidad de Chile y Unión La Calera?

El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium. También estará disponible de manera online a través de la plataforma HBO Max, disponible solo para quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Miércoles 1 de julio

  • RESUMEN | Universidad de Chile 0-1 Unión La Calera | Nacional

Goles: 0-1; 48′ Francisco Pozzo (ULC)

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