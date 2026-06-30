FINAL. Ya es costumbre: Unión La Calera derrotó a la U por Copa Chile 2026
Será la quinta vez en el año que azules y cementeros se ven las caras. Transmite ADN Deportes.
En medio del Mundial 2026, la Copa Chile no se detiene y a mitad de semana se disputarán los choques pendientes por la segunda fecha del torneo.
Para esta etapa, los clubes de la Primera B ya se enfrentaron entre sí, por lo que restan los duelos entre elencos de la Liga de Primera.
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En ese contexto, Universidad de Chile jugará por quinta vez en lo que va del año con Unión La Calera.
Azules y cementeros no solo se han medido ya por la Liga de Primera, sino que también compartieron grupo en la Copa de la Liga y ahora en Copa Chile, con el antecedente fresco del 3-3 la semana pasada en el Nicolás Chahuán
¿Cuándo y a qué hora se juega Universidad de Chile vs. Unión La Calera por la Copa Chile?
El choque se disputará este miércoles 1 de julio desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional.
El partido es válido por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Chile, que también integran Unión La Calera y Santiago Wanderers.
¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Universidad de Chile y Unión La Calera?
El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.
En TV, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium. También estará disponible de manera online a través de la plataforma HBO Max, disponible solo para quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.
Miércoles 1 de julio
- RESUMEN | Universidad de Chile 0-1 Unión La Calera | Nacional
Goles: 0-1; 48′ Francisco Pozzo (ULC)
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