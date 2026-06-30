Universidad de Chile y Unión La Calera chocan por Copa Chile 2026 | Agencia Uno

En medio del Mundial 2026, la Copa Chile no se detiene y a mitad de semana se disputarán los choques pendientes por la segunda fecha del torneo.

Para esta etapa, los clubes de la Primera B ya se enfrentaron entre sí, por lo que restan los duelos entre elencos de la Liga de Primera.

En ese contexto, Universidad de Chile jugará por quinta vez en lo que va del año con Unión La Calera.

Azules y cementeros no solo se han medido ya por la Liga de Primera, sino que también compartieron grupo en la Copa de la Liga y ahora en Copa Chile, con el antecedente fresco del 3-3 la semana pasada en el Nicolás Chahuán

¿Cuándo y a qué hora se juega Universidad de Chile vs. Unión La Calera por la Copa Chile?

El choque se disputará este miércoles 1 de julio desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

El partido es válido por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Chile, que también integran Unión La Calera y Santiago Wanderers.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Universidad de Chile y Unión La Calera?

El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium. También estará disponible de manera online a través de la plataforma HBO Max, disponible solo para quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Miércoles 1 de julio

RESUMEN | Universidad de Chile 0-1 Unión La Calera | Nacional

Goles: 0-1; 48′ Francisco Pozzo (ULC)