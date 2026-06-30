Mesa de Reactivación Laboral entrega informe final: las 22 medidas para hacer frente a la crisis de empleo en Chile

Tras 49 días de trabajo independiente, la Mesa de Reactivación Laboral, constituida por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y presidida por el economista David Bravo, entregó su informe final al ministro Tomás Rau. El documento presenta 22 propuestas concretas enfocadas en la creación de empleo formal, la reducción de la informalidad y, muy especialmente, el impulso a la participación laboral femenina.

El complejo escenario actual: desempleo estancado y caída de empleos formales

El diagnóstico que motiva este informe refleja una situación crítica y con sentido de urgencia. Según el documento, Chile acumula 40 meses consecutivos con una tasa de desocupación igual o superior al 8%. De hecho, los datos más recientes (trimestre febrero-abril 2026) sitúan el desempleo general en un 9,1%, cifra que se agrava en el caso de las mujeres (10,5%) y los jóvenes (22,8%).

A esto se suma una preocupante pérdida de formalidad: los registros administrativos evidencian una caída de 70 mil empleos formales (cotizantes) entre marzo de 2022 y marzo de 2026. La Mesa advierte que el mercado laboral sufre un desacople con la recuperación económica post-pandemia, influenciado en parte por el incremento de los costos laborales, como el alza del salario mínimo, la reducción a 40 horas y la mayor cotización previsional con cargo al empleador.

Propuestas clave: Desde sala cuna universal hasta flexibilidad ante shocks

Para revertir esta crisis, la Mesa estructuró sus 22 propuestas en cinco grandes ejes:

1. Impulso al empleo femenino y sistema de cuidados: El informe detectó que el 93% de quienes están fuera del mercado laboral por razones de cuidado son mujeres. Para solucionarlo, proponen aprobar con urgencia la reforma a sala cuna universal para eliminar el impuesto a la contratación femenina. Además, sugieren ampliar la cobertura de educación preescolar para niños de 2 a 4 años (donde Chile tiene más de 20 puntos de brecha con la OECD) y crear un Sistema Integrado de Cuidado Extraescolar que opere entre las 16:00 y las 19:00 horas en establecimientos educacionales.

2. Subsidios, formalidad y jóvenes: Se plantea mejorar el diseño del Subsidio Unificado al Empleo (SUE) para que las empresas sepan antes de contratar si el trabajador califica al beneficio. Para generar impacto inmediato, sugieren incorporar de 2 a 3 turnos en las obras públicas e implementar el programa “Talento Joven” para vincular a estudiantes de liceos técnico-profesionales con empresas mediante prácticas.

3. Modernización de la capacitación: Frente a los bajos niveles de competencias de los adultos chilenos, la Mesa recomienda reformar la franquicia tributaria exigiendo un copago a la empresa para asegurar la calidad de los cursos y eliminar el financiamiento a modalidades online asincrónicas. Además, piden que el Estado financie a instituciones basándose en sus resultados efectivos de empleabilidad.

4. Adaptabilidad y regulación laboral: Para destrabar contrataciones, el documento sugiere extender el periodo para calcular el promedio de la jornada de 40 horas desde las actuales 4 semanas a un rango de 15 o 52 semanas, en línea con la OECD. También proponen un mecanismo temporal de reducción de jornada con compensación del Seguro de Cesantía ante shocks económicos para evitar despidos, y evaluar la eliminación gradual de la Indemnización por Años de Servicio (IAS) por un modelo a todo evento. A esto se suma el fortalecimiento legal de la polifuncionalidad laboral y la eliminación de trabas (como la licencia profesional obligatoria) en la Ley de Empresas de Aplicación de Transportes (como Uber).

5. Mejor información del mercado laboral: Finalmente, se exige al INE aclarar las discrepancias entre encuestas y registros administrativos, y crear un sistema abierto de microdatos anonimizados que integre bases del Seguro de Cesantía, SENCE, la Bolsa Nacional de Empleo y la Dirección del Trabajo para un mejor diseño de políticas públicas