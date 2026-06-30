“Me vi machista, narcisista y celópata”: chico reality envía crudo mensaje tras su paso por ‘Volverías con tu ex? 2′
“Volví, pero con nuevas terapias, el 1 de julio veré si soy TEA”, manifestó el creador de contenidos.
Tras anunciar su retiro temporal de las redes sociales, este lunes Álvaro Ballero volvió realizar una publicación en Instagram en donde confirmó su retorno a las plataformas y, de paso, se refirió a su paso por Volverías con tu ex? 2.
Mediante una extensa publicación, el chico reality envió un mensaje sin filtro a sus seguidores en donde hizo alusión a sus comportamientos dentro del encierro y realizó una crítica al formato del programa.
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“Me he visto y es terrible cómo luzco; mi mirada, mi postura, siempre me sentí tenso, nunca me acomodó el formato, en especial eso de sexualizar todo, como animalitos en celos, no necesito conquistar a nadie para sentirme mejor persona, necesito reconquistarme a mí y lograr sentirme pleno”, partió señalando Ballero.
El chico reality profundizó aún más y mencionó que “me vi machista, narcisista y celópata, y sí, he sido así algunas veces en mi vida, pero el formato hacía que todo eso se desbordara. Renuncié a millones, sueldo de CEO, pero mi sanidad mental vale más que eso”.
“Dije que no volvería a mis redes, sin embargo es una tontería, aquí puedo comunicar y eso lo atesoro, gracias a eso soy quien soy y he logrado mis mayores sueños”, expresó.
“Veré si soy TEA”
Por otro lado, el chico reality envió un mensaje directo a su expareja, Ludmila Ksenofontova. “Es libre de hacer lo que quiera, ella es la madre de mis hijos y es la mejor persona que podría serlo. Quiero que viajen a Rusia, en realidad era el único objetivo antes de entrar al reality, que conozcan a su increíble familia allá, sus -30 grados, sus comidas exquisitas, sus tíos maravillosos, sus abuelos admirables, amo Rusia y toda su cultura”.
A modo de cierre, Ballero comentó: “Volví, pero con nuevas terapias, el 1 de julio veré si soy TEA, que es muy probable y eso me ayudará a entender mejor mis relaciones y afectos, y por último estoy luchando por ser mejor para mis hijos, que es lo más importante en mi vida”.
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