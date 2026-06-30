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VIDEO. Días antes perdió a su hijo: la emotiva reacción de Cody Gakpo tras su gol ante Marruecos en el Mundial 2026

El delantero de Países Bajos protagonizó una escena que conmovió a todos.

Daniel Ramírez

ESPN

ESPN

El duelo entre Países Bajos y Marruecos por los 16avos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo. Cody Gakpo abrió la cuenta para la selección neerlandesa, pero en lugar de celebrar, no pudo contener las lágrimas sobre la cancha.

La emoción del delantero del Liverpool tenía un profundo motivo personal. Días antes del partido, él y su pareja, Noa van der Bij, sufrieron la pérdida de su hijo durante el embarazo. Ambos dieron a conocer esta triste noticia a través de sus redes sociales.

Por lo mismo, tras anotar el 1-0 ante Marruecos, Gakpo se desplomó sobre el césped y rompió en llanto, mientras que sus compañeros acudieron de inmediato para acompañarlo con abrazos, protagonizando una escena que conmovió a todos.

A pesar de su dolorosa pérdida, Cody Gakpo decidió quedarse en el Mundial junto a la selección de Países Bajos para disputar este compromiso por los 16avos de final. El atacante fue titular frente a Marruecos y permaneció en cancha hasta el minuto 113 del alargue.

El partido terminó igualado 1-1 y todo se resolvió desde los doce pasos. Marruecos se impuso por 3-2 en la definición por penales, con lo cual eliminó a Países Bajos y selló su paso a los octavos de final del torneo planetario.

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