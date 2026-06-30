;

Reconocido periodista enfrenta demanda tras polémica salida de conocido programa: estos son los motivos

La productora a cargo de la realización de Sin Filtros presentó cargos contra Gonzalo Feito ante el 13° Juzgado Civil de Santiago.

Nicolás Lara Córdova

Gonzalo Feito

Gonzalo Feito

La salida de Gonzalo Feito del programa Sin Filtros continúa generando repercusiones. Esta vez, la productora a cargo de la realización del espacio, Mediapro Max SpA, presentó una demanda por competencia desleal e indemnización de perjuicios contra la sociedad del periodista.

La acción judicial fue ingresada ante el 13° Juzgado Civil de Santiago y acusa al comunicador de utilizar Sin Filtros para promocionar Próceres, el programa que actualmente conduce en Porcel TV.

Revisa también:

ADN

De acuerdo con la demanda, compartida por BioBio Chile, Mediapro Max SpA sostiene que el periodista aprovechó la reputación, audiencia y posicionamiento de Sin Filtros. En el documento se destaca que Feito no solo se desempeñó como conductor del programa, sino que también participó en su desarrollo comercial.

Debido a ese rol, añade la presentación judicial, Feito conocía la “estructura editorial, producción, la relación con auspiciadores, selección de invitados, formato audiovisual y la estrategia comercial” del espacio.

Acusación de competencia desleal y similitudes entre ambos programas

Según la parte demandante, Gonzalo Feito utilizó esa información para desarrollar el proyecto que competiría con Sin Filtros.

Otro de los argumentos presentados ante el 13° Juzgado Civil de Santiago apunta a la campaña promocional de Próceres, donde se cuestionan las expresiones utilizadas y la puesta en escena realizada por Gonzalo Feito y Porcel TV.

La demanda también compara Sin Filtros y Próceres, asegurando que existe una marcada similitud entre ambos formatos.

Según la productora, el programa de Porcel TV replica elementos centrales de Sin Filtros, como los debates políticos, la presencia de paneles con múltiples invitados y el tratamiento de temas de contingencia.

Asimismo, cuestionó que Próceres fijara su estreno a las 20:00 horas, franja históricamente asociada a Sin Filtros.

Presión mediática por parte de Gonzalo Feito

Por último, Mediapro Max SpA abordó la salida de Gonzalo Feito del programa. Según expuso, tras la emisión del 1 de junio, la productora le envió una carta en la que le aplicó multas por presuntos incumplimientos contractuales.

De acuerdo con la demanda, Feito desconoció la existencia de dicho vínculo contractual y sostuvo públicamente que su despido estaba relacionado con Sebastián Eyzaguirre.

Finalmente, el documento señala que el periodista habría advertido, mediante WhatsApp, al abogado de la productora que, si no se le pagaban determinados honorarios, haría público el conflicto a través de los medios de comunicación.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad