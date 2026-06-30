Reconocido periodista enfrenta demanda tras polémica salida de conocido programa: estos son los motivos

La salida de Gonzalo Feito del programa Sin Filtros continúa generando repercusiones. Esta vez, la productora a cargo de la realización del espacio, Mediapro Max SpA, presentó una demanda por competencia desleal e indemnización de perjuicios contra la sociedad del periodista.

La acción judicial fue ingresada ante el 13° Juzgado Civil de Santiago y acusa al comunicador de utilizar Sin Filtros para promocionar Próceres, el programa que actualmente conduce en Porcel TV.

De acuerdo con la demanda, compartida por BioBio Chile, Mediapro Max SpA sostiene que el periodista aprovechó la reputación, audiencia y posicionamiento de Sin Filtros. En el documento se destaca que Feito no solo se desempeñó como conductor del programa, sino que también participó en su desarrollo comercial.

Debido a ese rol, añade la presentación judicial, Feito conocía la “estructura editorial, producción, la relación con auspiciadores, selección de invitados, formato audiovisual y la estrategia comercial” del espacio.

Acusación de competencia desleal y similitudes entre ambos programas

Según la parte demandante, Gonzalo Feito utilizó esa información para desarrollar el proyecto que competiría con Sin Filtros.

Otro de los argumentos presentados ante el 13° Juzgado Civil de Santiago apunta a la campaña promocional de Próceres, donde se cuestionan las expresiones utilizadas y la puesta en escena realizada por Gonzalo Feito y Porcel TV.

La demanda también compara Sin Filtros y Próceres, asegurando que existe una marcada similitud entre ambos formatos.

Según la productora, el programa de Porcel TV replica elementos centrales de Sin Filtros, como los debates políticos, la presencia de paneles con múltiples invitados y el tratamiento de temas de contingencia.

Asimismo, cuestionó que Próceres fijara su estreno a las 20:00 horas, franja históricamente asociada a Sin Filtros.

Presión mediática por parte de Gonzalo Feito

Por último, Mediapro Max SpA abordó la salida de Gonzalo Feito del programa. Según expuso, tras la emisión del 1 de junio, la productora le envió una carta en la que le aplicó multas por presuntos incumplimientos contractuales.

De acuerdo con la demanda, Feito desconoció la existencia de dicho vínculo contractual y sostuvo públicamente que su despido estaba relacionado con Sebastián Eyzaguirre.

Finalmente, el documento señala que el periodista habría advertido, mediante WhatsApp, al abogado de la productora que, si no se le pagaban determinados honorarios, haría público el conflicto a través de los medios de comunicación.