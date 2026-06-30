¿La tienes? Esta moneda de $10 podría venderse en hasta $50 mil en Chile / Agencia Uno

Una moneda de $10 de 1990 se ha convertido en una de las piezas más buscadas por coleccionistas chilenos debido a una particular variante de acuñación. El ejemplar es conocido popularmente como “la mula” y, según referencias del mercado numismático, puede alcanzar valores cercanos a los $50 mil dependiendo de su estado.

El interés por esta moneda se explica por un detalle poco común en su diseño: presenta un notorio contraste entre el grosor del borde de una cara y la otra. Esa diferencia hace que parezca el resultado de una mezcla accidental entre dos cuños o diseños, una característica especialmente valorada por quienes coleccionan errores y variantes.

Para reconocer esta moneda, el primer dato clave es el año de emisión. Debe corresponder estrictamente a 1990, ya que ese período registra distintas variantes dentro de la serie de $10 que circula actualmente en Chile.

El segundo elemento está en el reverso, donde aparece el valor de 10 pesos junto a la corona de laureles. En la versión conocida como “la mula”, el borde exterior se observa mucho más grueso de lo habitual, una señal que permite diferenciarla de una moneda común.

Al revisar el anverso, donde aparece la figura del Ángel de la Libertad o el diseño correspondiente, ocurre lo contrario: el borde se ve más delgado y fino. Ese desequilibrio entre ambas caras es la característica que le dio notoriedad entre coleccionistas. A continuación, el ejemplar que publicó “Mundo Monedas” en Instagram:

Mundo Monedas - Instagram Ampliar

El apodo “mula” proviene de una comparación usada en numismática. Así como el animal nace del cruce entre una yegua y un burro, esta pieza recibe ese nombre porque parece combinar características de dos monedas distintas.

Aunque se han mencionado precios de hasta $50 mil, no existe un valor fijo ni garantizado. El precio final depende de factores como el estado de conservación, brillo original, desgaste, rayas, demanda y disposición de pago del comprador.

Los especialistas recomiendan no limpiar ni pulir una moneda de este tipo, ya que cualquier intervención puede reducir su valor. En caso de encontrar una pieza similar, lo aconsejable es consultar con una comunidad numismática o un tasador especializado para confirmar su autenticidad.