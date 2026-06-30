;

¿La tienes? Esta moneda de $10 podría venderse en hasta $50 mil en Chile

El ejemplar cuenta con un detalle poco común en su diseño. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

¿La tienes? Esta moneda de $10 podría venderse en hasta $50 mil en Chile

¿La tienes? Esta moneda de $10 podría venderse en hasta $50 mil en Chile / Agencia Uno

Una moneda de $10 de 1990 se ha convertido en una de las piezas más buscadas por coleccionistas chilenos debido a una particular variante de acuñación. El ejemplar es conocido popularmente como “la mula” y, según referencias del mercado numismático, puede alcanzar valores cercanos a los $50 mil dependiendo de su estado.

El interés por esta moneda se explica por un detalle poco común en su diseño: presenta un notorio contraste entre el grosor del borde de una cara y la otra. Esa diferencia hace que parezca el resultado de una mezcla accidental entre dos cuños o diseños, una característica especialmente valorada por quienes coleccionan errores y variantes.

Revisa también:

ADN

Para reconocer esta moneda, el primer dato clave es el año de emisión. Debe corresponder estrictamente a 1990, ya que ese período registra distintas variantes dentro de la serie de $10 que circula actualmente en Chile.

El segundo elemento está en el reverso, donde aparece el valor de 10 pesos junto a la corona de laureles. En la versión conocida como “la mula”, el borde exterior se observa mucho más grueso de lo habitual, una señal que permite diferenciarla de una moneda común.

Al revisar el anverso, donde aparece la figura del Ángel de la Libertad o el diseño correspondiente, ocurre lo contrario: el borde se ve más delgado y fino. Ese desequilibrio entre ambas caras es la característica que le dio notoriedad entre coleccionistas. A continuación, el ejemplar que publicó “Mundo Monedas” en Instagram:

ADN

Mundo Monedas - Instagram

El apodo “mula” proviene de una comparación usada en numismática. Así como el animal nace del cruce entre una yegua y un burro, esta pieza recibe ese nombre porque parece combinar características de dos monedas distintas.

Aunque se han mencionado precios de hasta $50 mil, no existe un valor fijo ni garantizado. El precio final depende de factores como el estado de conservación, brillo original, desgaste, rayas, demanda y disposición de pago del comprador.

Los especialistas recomiendan no limpiar ni pulir una moneda de este tipo, ya que cualquier intervención puede reducir su valor. En caso de encontrar una pieza similar, lo aconsejable es consultar con una comunidad numismática o un tasador especializado para confirmar su autenticidad.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad