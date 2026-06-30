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Con fuerte despliegue policial: inicia segunda fase del desalojo de la megatoma de San Antonio

Esta mañana inició la segunda etapa del desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, operativo que incluye un reforzado despliegue policial para evitar los incidentes registrados durante el primer procedimiento realizado en enero.

Cabe recordar que, en esa oportunidad, dos carabineros resultaron baleados mientras acudían en apoyo de un piquete que despejaba una barricada incendiaria.

De acuerdo con la planificación de esta segunda fase, se intervendrán 40 hectáreas, equivalentes a 853 techos , mediante un proceso dividido en subetapas.

La primera de ellas se desarrollará entre este martes y el viernes y contempla el desalojo de 5,4 hectáreas, donde existen 156 techos distribuidos entre los campamentos Fuerza Guerrera, con 60 viviendas, y Agua Salada, con 96.

Refuerzo de la seguridad

Uno de los principales focos de esta nueva intervención será la seguridad. Para ello, las autoridades realizaron una serie de reuniones de coordinación con Carabineros y la Policía de Investigaciones para anticipar eventuales focos de conflicto.

“Hemos trabajado con los servicios de inteligencia de ambas policías, de modo tal de detectar si hay movimiento o desplazamiento o neumáticos que pudieran significar, tal como ocurrió en el primer desalojo, un escenario más violento”, afirmó el delegado presidencial regional, Manuel Millones.