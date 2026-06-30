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Luto en la música venezolana: confirman la muerte de todos los integrantes de banda de rock tras los terremotos

El Centro Cultural de Arte Moderno informó el fallecimiento de los músicos y destacó que la agrupación se había presentado en su escenario apenas una semana antes.

Ruth Cárcamo

Instagram @cculturalam

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La música venezolana enfrenta un duro momento tras confirmarse la muerte de los cuatro integrantes de la banda Van Der Dijs, quienes perdieron la vida a consecuencia de los terremotos que afectaron al país hace seis días.

El fallecimiento de Manuel van Der Dijs (vocalista), Gabriel Gómez (guitarrista), Xander Hernández (bajista) y Abraham Foucault (baterista), fue informado por el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM), institución que expresó sus condolencias a los familiares y amigos de los músicos.

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“Con profundo pesar el Centro Cultural de Arte Moderno se suma al duelo que embarga al sector musical del país y, especialmente, a la escena del rock emergente”, señaló la entidad a través de Instagram.

Desde el CCAM destacaron que la banda se había presentado apenas una semana antes en la Sala Experimental, en el marco de la serie de conciertos El Hades, donde “demostraron su dedicación y pasión por la música”, indicaron.

Una banda con proyección en la escena emergente

Van Der Dijs, también conocida como Vanderdis, se formó en 2024 y, en poco tiempo, logró abrirse paso dentro del circuito underground venezolano gracias a su propuesta musical.

Su proyección aumentó tras participar en el Festival Nuevas Bandas, certamen reconocido por impulsar a artistas emergentes del país. Entre sus trabajos más destacados se encontraban los sencillos 15 Minutos, VENPAKA y ¿DÓNDE ESTÁN?.

En su mensaje de despedida, el centro cultural recordó el legado que dejó el grupo en su paso por el recinto: “En la historia del CCAM quedó su talento y, sobre todo su energía desbordante, su simpatía y sus ganas de marcar su huella en los escenarios con su música. Así los recordaremos siempre”.

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