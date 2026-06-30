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VIDEO. El cruce que nadie esperaba: Messi comparte pantalla con Spider-Man en plena fiebre del Mundial 2026

La aparición del capitán argentino en el spot de la nueva película refuerza su estatus como figura cultural más allá del deporte.

Nelson Quiroz

Captura Sony Pictures

Captura Sony Pictures

Lionel Messi volvió a romper la agenda mediática del Mundial 2026, esta vez fuera de la cancha.

El capitán de la selección argentina apareció en un spot promocional de la nueva película “Spider-Man: Brand New Day”, donde comparte escena con el actor británico Tom Holland, generando una de las campañas publicitarias más comentadas del torneo.

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Argentina's forward #10 Lionel Messi celebrates scoring his team's third goal during the 2026 World Cup Group J football match between Jordan and Argentina at the Dallas Stadium in Arlington on June 27, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP via Getty Images) / PAUL ELLIS

La pieza, difundida por Sony Pictures, muestra un encuentro inesperado entre ambas figuras. En el inicio del video, Holland abre una puerta y se encuentra con Messi, a quien le pregunta sorprendido: “¿Eres Messi?”.

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El futbolista responde con naturalidad, dando paso a un intercambio cargado de humor y desconcierto. Más adelante aparece Spider-Man, quien intenta interactuar con el capitán argentino, aunque la barrera del idioma deriva en una escena cómica que rápidamente escala en tono.

En uno de los momentos centrales del spot, el superhéroe lleva a Messi a recorrer Nueva York columpiándose entre edificios, mientras el jugador reacciona con sorpresa ante la experiencia. La campaña no revela detalles de la trama de la película, pero apuesta por el impacto visual y el cruce cultural entre el fútbol y el universo Marvel.

La aparición del astro argentino en este contexto refuerza su presencia en campañas globales durante el Mundial, donde su figura trasciende lo deportivo para instalarse como un fenómeno de alcance cultural. En redes sociales, el video generó reacciones inmediatas tanto por el inesperado cruce entre Messi y Spider-Man como por el uso de efectos visuales y la puesta en escena.

Spider-Man: Brand New Day marca el regreso de Tom Holland como Peter Parker y tiene previsto su estreno a fines de julio de 2026 en América Latina, en el marco de una estrategia de promoción que busca conectar con audiencias masivas a nivel mundial.

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