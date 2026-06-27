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Confirman muerte de comediante chileno: “Aún no lo puedo creer”

José Luis ‘Koto’ Valenzuela fue definido como un “pilar fundamental” en el rubro. Fue cofundador de Comedia Ticket, la primera plataforma de venta de entradas exclusiva para espectáculos de humor en el país.

Javier Méndez

Confirman muerte de comediante chileno: “Aún no lo puedo creer”

Este fin de semana se informó la muerte de un comediante nacional. A través de las redes sociales, varios colegas del rubro despidieron a José Luis ‘Koto’ Valenzuela.

Una de las personas que le dedicó sentidas palabras fue León Murillo. “A veces la vida se encarga de recordarnos que solo estamos de paso; el tuyo fue breve, pero rotundo”, escribió.

“Me enseñaste mucho, pero por sobre todo descubrí en ti a ese amigo leal, noble, preocupado, dispuesto a pensar en otros (...) Sin ti esto no existiría, con nadie más en el mundo podría haber abrazado este sueño”, siguió.

Desde Comedy Restobar, uno de los epicentros de las risas en la capital, también le dieron un espacio. “Las funciones de hoy en Comedy estarán dedicadas a Koto (...) Fue un pilar fundamental. Su alegría, dedicación y amor por la comedia dejaron una huella imborrable en quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo y compartir con él”, señalaron desde el recinto.

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Alex Ortiz, conocido por su personaje de Flaite Chileno, recordó a Valenzuela en sus historias de Instagram. “Quedé helado, te recordaré como un tipazo, amante de tu mujer, tu querido Benito y de los buenos asados”, dice el texto.

Comenzamos en la comedia casi juntos, te encantaba actuar. Tengo una sensación muy extraña de pena, tristeza y, por sobre todo, nostalgia. Descansa, querido amigo, eras muy joven”, cerró.

Aún no lo puedo creer (...) solo puedo agradecerte por tu generosidad, por siempre tender una mano cuando se necesitaba”, fue parte de lo que escribió Vicho Viciani.

Más allá del escenario, Valenzuela fue confundador de Comedia Ticket, la primera ticketera de comedia en Chile. “Creo profundamente en la comedia como un lenguaje poderoso para conectar personas, activar comunidades, humanizar marcas y generar impacto cultural real”, explicó alguna vez el ingeniero comercial en su perfil de LinkedIn.

Su carrera en el stand-up comenzó a ser activa en el año 2015, presentándose en diversos escenarios e incluso en programas de televisión.

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