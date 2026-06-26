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Golpe en la TV: Canal 13 saca del aire a programa clave de la semana y confirma fecha de su último capítulo

El programa llegó a su fin tras estar durante un año al aire.

Sebastián Escares

Golpe en la TV: Canal 13 saca del aire a programa clave de la semana y confirma fecha de su último capítulo

Este viernes, se dio a conocer que Canal 13 decidió ponerle fin a uno de sus programas vespertinos y ya fijó una fecha para sacarlo definitivamente de la pantalla.

Se trata de “La tarde es nuestra”, espacio televisivo que se emite de lunes a viernes a las 15:00 horas y que es conducido por Chantal Aguilar y Alfonso Concha.

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Desde Canal 13 confirmaron el término del programa a ADN.cl y señalaron que el espacio dejará de emitirse de forma definitiva el próximo viernes 17 de julio.

El programa solía ser una extensión del noticiario central, en donde se abordaban temáticas de actualidad, entrevistas y problemas ciudadanos.

Por otro lado, desde el portal El Filtrador señalan que la decisión de bajar el programa habría sido tomada por ejecutivos del canal ante “los bajos resultados de sintonía” que habría registrado el espacio durante su emisión.

De momento, desde las redes sociales y las plataformas del programa aún no se han pronunciado sobre la finalización del espacio.

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