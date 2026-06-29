Partidos del fútbol chileno hoy 29 de junio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online? / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Hoy, lunes 29 de junio, el fútbol chileno cierra el fin de semana largo con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro cerrará la cuarta fecha de la Copa Chile 2026.

Copa Chile 2026

La programación del fútbol chileno hoy 29 de junio comenzará a las 19:30 horas, en el estadio Santa Laura, donde Unión Española enfrentará a Colo Colo.

Diego Flores será el juez del compromiso, que será transmisión de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.