“Nunca tuve un hogar tradicional, pero eso forma parte de quien soy”: Norton Maza, artista

En una nueva edición de No es una Casa, el video podcast de Déficit Cero y Radio ADN, contamos con la presencia de Norton Maza, quien abrió esta entrega repasando algunos recuerdos de infancia ligados a la llegada de su familia a Francia en 1975, tras salir de Chile en el contexto posterior al golpe militar.

Tenía apenas cinco años cuando llegó junto a sus padres a una pequeña habitación que, pese a su precariedad, le entregó una sensación que hasta hoy asocia al concepto de hogar: tranquilidad y seguridad.

“Una pieza, un camarote y una maleta. Pero era un lugar que te cobijaba”, relató el artista, quien vivió una infancia marcada por constantes desplazamientos entre Chile, Francia y Cuba.

Durante la conversación, abordó cómo la experiencia migratoria fue ampliando su mirada sobre el mundo. En los barrios multiculturales de Bordeaux, Francia, descubrió la convivencia entre distintas comunidades y formas de vida.

“Se generaban espacios comunes donde aparecía un lenguaje universal entre personas de distintas culturas”, señaló.

Cuba y cama

Más adelante, su historia lo llevó a Cuba, donde participó del denominado Proyecto Hogares, iniciativa implementada en ese país a fines de los años 70 y principios de los 80, donde militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile dejaron a sus hijos al cuidado de “padres sociales” para regresar a la clandestinidad y derribar la dictadura de Augusto Pinochet.

Allí vivió junto a decenas de niños en una experiencia comunitaria que redefinió su relación con la idea de familia y pertenencia. “Ese edificio era un hogar. Todos los niños eran como hermanos”, recordó.

Para Maza, el hogar nunca estuvo necesariamente asociado a una vivienda tradicional, sino a los vínculos humanos que se construyen dentro de ella. De hecho, reconoció que pasó gran parte de su vida sin un espacio permanente al que pudiera llamar hogar. “Nunca tuve un hogar tradicional. Hoy, de adulto, sí tengo ese espacio. Lo asumo como parte de mi vida y de mi personalidad”, afirmó.

Consultado sobre qué objeto representa mejor la idea de hogar, el artista no dudó: la cama. “Es el lugar donde uno descansa y confía en el entorno. Cuando te vas a dormir sabes que hay alguien alrededor que te cuida”, reflexionó Maza.

El arte como lenguaje universal

La conversación también abordó sus inicios en el arte y cómo esta disciplina se convirtió en una herramienta para procesar sus experiencias personales.

En ese contexto, desde niño encontró en el dibujo una forma de expresión y comunicación, especialmente durante los años en que debía adaptarse a nuevos idiomas y entornos.

“Empecé a dibujar porque era una manera de narrar lo que escuchaba sobre Chile y lo que estaba viviendo”, comentó.

Con el tiempo, esa práctica se transformó en una plataforma para reflexionar sobre la sociedad, la política y los conflictos contemporáneos. “Mi trabajo me permite generar conversaciones y debates. Intento que las personas dialoguen con las obras”, explicó.

Los símbolos y el deterioro del espacio común

Hacia el final de la entrevista, el artista compartió una reflexión sobre los símbolos que marcan el Chile actual. Más que los emblemas en sí mismos, indicó que le preocupa la apropiación de símbolos que deberían ser colectivos.

A su juicio, fenómenos como el deterioro de las ciudades, la proliferación de símbolos corporativos y la disputa por elementos que pertenecen al espacio común, son expresiones de conflictos más profundos que se repiten en distintas partes del mundo.

“El hogar común se ha ido transformando y descuidando. Muchos de los conflictos globales tienen que ver con la apropiación de aquello que es de todos”, concluyó.

La conversación completa con Norton Maza está disponible en las plataformas digitales de Radio ADN y Déficit Cero.

La conversación: