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VIDEO. Confirman dos muertos en incendio a vivienda en Providencia: corresponderían a adultos mayores

El fuego se registró en Punta Arenas con Bellavista y obligó al despliegue de al menos nueve compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago para evitar su propagación a inmuebles cercanos.

Nelson Quiroz

CAPTURAS

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Una emergencia por incendio movilizó a diversas compañías del Cuerpo de Bomberos la tarde de este lunes en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, luego de declararse una primera alarma por fuego en una casa habitación ubicada en la intersección de Punta Arenas con Bellavista.

De acuerdo con información entregada en el lugar por el Cuerpo de Bomberos de Santiago, voluntarios y máquinas de al menos nueve compañías fueron despachados para controlar la emergencia, ante el riesgo de propagación del fuego a inmuebles colindantes.

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En paralelo, equipos de emergencia iniciaron labores de búsqueda y eventual rescate al interior del inmueble afectado.

Con el avance de las labores de los equipos de emergencia, se confirmó el hallazgo de dos personas fallecidas al interior de la vivienda siniestrada.

La situación generó amplia presencia de unidades en el sector y cortes preventivos mientras se desarrollaban las labores de control.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado las causas que originaron el incendio, pero se indicó que las víctimas fatales corresponderían a dos adultos mayores.

Bomberos continúa trabajando en el lugar, mientras personal policial resguarda el sitio de la emergencia a la espera de las diligencias investigativas que permitan esclarecer lo ocurrido.

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