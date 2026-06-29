Carta de más de 30 expertos cuestiona acusación constitucional contra Nicolás Grau en la antesala de su votación en el Senado

A horas de que el Senado discuta la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, un grupo de más de 30 abogados y politólogos difundió una carta pública en la que advierte sobre los riesgos institucionales del libelo, cuestionando su fundamento jurídico y llamando a preservar el uso responsable de este mecanismo de fiscalización.

El texto sostiene que estas acciones, si bien son una herramienta legítima del Congreso en un sistema de separación de poderes, deben aplicarse únicamente ante “faltas concretas y verificadas del orden constitucional”, y no frente a diferencias políticas o controversias técnicas.

UNO NOTICIAS / Oscar Guerra Ampliar

En esa línea, los firmantes afirman que los hechos imputados a Grau, relativos a supuestos errores en proyecciones de deuda, han sido descartados por expertos de diversas orientaciones y por el propio Consejo Fiscal Autónomo.

La misiva advierte que utilizar este tipo de mecanismos en disputas de carácter político o técnico puede “degradar la función fiscalizadora del Congreso”, debilitar la rendición de cuentas y generar incentivos inadecuados para el ejercicio de cargos públicos. Además, plantea que este tipo de acciones podría afectar la legitimidad democrática al distorsionar las normas que regulan el funcionamiento institucional del Estado.

El pronunciamiento se conoce en la antesala de la sesión del próximo martes, en la que la Cámara de Senadores deberá revisar el libelo ya aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados.

En paralelo, el debate político ha escalado en el Congreso, con distintas posturas dentro y fuera del oficialismo y la oposición respecto del mérito de la acusación y su viabilidad en la Cámara Alta.