Colo Colo vence casi sin despeinarse a Unión Española y sigue invicto en Copa Chile / Hans Scott

En medio del lunes feriado en Chile, Colo Colo estuvo en el tono casi de una jornada de descanso, considerando que, por Copa Chile, tuvo una faena más que tranquila en Santa Laura.

Los albos hicieron pesar la diferencia de categoría contra Unión Española, hoy parte de la Primera B, sin inquietar demasiado al líder del fútbol chileno.

Más allá de un mano a mano inicial que Gabriel Maureira contuvo ante Patricio Rubio, el “Cacique” fue sentando diferencias en el juego y que se reflejaron en el marcador.

Así las cosas, al minuto 25, Maximiliano Romero abrió la cuenta con un impecable golpe de cabeza.

⚪⚫💯 Tremendo brinco y golazo



Centro de Leandro Hernández y Maximiliano Romero mediante golpe de cabeza, abrió el marcador para #ColoColo ante Unión Española, en este #MatchdayLunes.



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Cualquier intento de reacción hispana quedó aniquilado al minuto 50, cuando Leandro Hernández convirtió mediante lanzamiento penal el 2-0 tras una falta sobre Romero.

⚪⚫💯 ¡Penal y a cobrar!



Leandro Hernández anotó desde los 12 pasos para el segundo de #ColoColo ante Unión Española, en este #MatchdayLunes.



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El delantero extranjero de Colo Colo fue quien sentenció el juego cuando, a los 63 minutos, con un ajustado remate, abrochó el 3-0.

⚪⚫💯 Repite el Tigre



Recuperación Alba, pase preciso de Víctor Felipe Méndez para Maximiliano Romero que le da un pase a la red y coloca el tercero de #ColoColo ante Unión Española, en este #MatchdayLunes.



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Unión Española recién pudo entrar algo en batalla cuando el juvenil Felipe Raipán fue expulsado apenas tres minutos después de entrar a la cancha.

En los últimos 15, de hecho, los hispanos tuvieron dos tiros en los palos con intentos de Wassenne y Norambuena, pero no pudieron siquiera descontar.

Con el 3-0, Colo Colo mantuvo su tranco sólido en el grupo E de la Copa Chile 2026, con 9 puntos de 9 posibles, mientras que Unión Española quedó segundo, con 4 unidades, pero con un partido más.