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“Superioridad moral” y “bullying”: escala la tensión entre Chile Vamos y Republicanos por la acusación contra Grau

Longton y Guillermo Ramírez cuestionaron el tono de Republicanos y el PNL tras la polémica por la AC contra el exministro de Gabriel Boric.

Nelson Quiroz

Paloma Cárdenas

Agencia Uno

Agencia Uno / Oscar Guerra

La tensión al interior del oficialismo volvió a escalar luego de que dirigentes de Chile Vamos cuestionaran el tono utilizado por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario (PNL), en medio de las diferencias por la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

El senador de RN, Andrés Longton, acusó una actitud de “superioridad moral” por parte de ambos partidos, mientras que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, condenó el “bullying” que, a su juicio, ha sufrido el diputado Diego Schalper.

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Agencia UNO | Andrés Longton / Oscar Guerra

Las críticas surgieron después de que Renovación Nacional otorgara libertad de acción a sus parlamentarios para votar la acusación constitucional, decisión que derivó en cuestionamientos desde Republicanos.

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La diputada Stephanie Jéldrez incluso calificó a RN como la “derechita cobarde”, mientras que el diputado Agustín Romero emplazó públicamente a Schalper por anunciar que rechazaría el libelo.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, el diputado Longton sostuvo que este tipo de enfrentamientos “no le hace un flaco favor al presidente Kast” y advirtió que las divisiones internas terminan debilitando al Gobierno.

El senador afirmó que existe molestia por la “intransigencia” de algunos sectores y criticó la idea de que solo una postura sea considerada válida. “Molesta esa especie de superioridad moral, donde si yo no estoy contigo, estoy contra ti”, señaló, agregando que el ambiente en el Senado es mucho más colaborativo que el que se vive en la Cámara de Diputados y Diputadas.

Por su parte, Guillermo Ramírez, en Estado Nacional, reprochó el trato recibido por Schalper pese a no compartir su decisión sobre la acusación constitucional.

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Agencia Uno

El nivel de bullying que le han hecho es totalmente inaceptable”, afirmó, llamando a evitar las descalificaciones entre partidos que respaldan al Ejecutivo.

El líder gremialista insistió en que el oficialismo no puede desaprovechar la mayoría parlamentaria por diferencias internas y reiteró el llamado a privilegiar la unidad de cara a las próximas votaciones, entre ellas la revisión del libelo contra Grau en el Senado y la tramitación de la megarreforma impulsada por el Gobierno.

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