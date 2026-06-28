Por el liderato de su grupo: La inesperada formación de la U para enfrentar a San Felipe en Copa Chile

En medio de la fiebre mundialera, el fútbol chileno no se detiene y este domingo continúa la acción de la Copa Chile 2026 en una jornada donde, el duelo más atractivo, será el que protagonicen la Universidad de Chile y Unión San Felipe.

Los azules reciben al cuadro ‘aconcagüino’ en el Estadio Nacional, duelo clave para las aspiraciones de azules ya que, de ganar, quedará como líder de su grupo precisamente ante su rival de turno.

Para ello, Fabricio Coloccini seguirá apostando por la cantera azul, y repetirá prácticamente la misma formación que consiguió un angustiante empate frente a Unión La Calera hace unos días.

De no mediar cambios de última hora, la U formará con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales en la defensa; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce y Elías Rojas en el mediocampo; para dejar en delantera a Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Universidad de Chile y Unión San Felipe?

El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium. También estará disponible de manera online a través de la plataforma HBO Max, disponible solo para quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.