El pasado sábado por la noche, después de dos semanas extenuantes, la fase grupal del Mundial 2026 llegó a su final con los 32 clasificados para la siguiente ronda del máximo torneo de sleeciones del mundo.

En ello, junto al equipo de ADN.cl te invitamos a hacer un repaso de lo que dejó la primera parte de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Messi y su leyenda

Messi se convirtió en el primer futbolista en toda la historia de los Mundiales en anotar en siete partidos seguidos. Con su gol de tiro libre ante Jordania, dejó atrás la marca de seis encuentros que compartía con leyendas como el francés Just Fontaine (1958) y el brasileño Jairzinho (1970). Su racha comenzó en los octavos de final de Catar 2022 y se extendió durante toda esta primera fase:

COSA DE GOATS: GOLAZO DE TIRO LIBRE DE MESSI PARA EL 3-1 DE ARGENTINA VS. JORDANIA. 6 GOLES EN 3 PARTIDOS. BESTIAL.



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Al llegar a 19 goles en total, el capitán argentino amplió la brecha como el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo, alejándose de Miroslav Klose (16). Además, es actualmente el líder de goleo del Mundial 2026 con 6 anotaciones, superando por dos tantos a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Erling Haaland y Vinícius Júnior.

Los africanos sorprenden

Vienen creciendo, pero nadie imaginó cuánto. Una de las grandes sorpresas que marcó la primera etapa del Mundial fue la actuación de los representantes africanos. Esto porque de las 10 seleecciones que clasificaron a la Copa del Mundo, nueve avanzaron de ronda.

Con un 90% de eficacia, la Confederación Africana de Fútbol logró avanzar con Marruecos, Senegal, Cabo Verde, Ghana, Camerún, Costa de Marfil, Nigeria, Argelia y Sudáfrica a los 16vos del torneo. Solo Túnez no logró meterse en la ronda de los 32 mejores.

Un porcentaje muy alto considerando el pobre 50% de Concacaf y que hablar del 22,2% de Asia y el nulo 0% de Oceanía. Todo esto, dejando fuera de la discusión a los progagonistas de siempre: Conmebol (83,3%) y UEFA (81,3%).

¡¡¡LOCURA TOTAL!!! Doblete agónico de Mahrez para el 3-2 de Argelia a Austria en la fecha 3 del Grupo J del Mundial.



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Rendimientos Destacados y Clasificados

La fase inicial se caracterizó por una competitividad muy alta bajo el esquema de 12 grupos. Solo tres selecciones consiguieron avanzar a la siguiente ronda con puntaje ideal (9 puntos):

Argentina: Los campeones defensores lideraron el Grupo J con autoridad al vencer a Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1).

Los campeones defensores lideraron el Grupo J con autoridad al vencer a Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1). Francia: Avanzó firme en el Grupo I con triunfos claros, destacando un 4-1 sobre Noruega en la última jornada.

Avanzó firme en el Grupo I con triunfos claros, destacando un 4-1 sobre Noruega en la última jornada. México: Hizo respetar la localía y se quedó con el liderato absoluto de su zona sin recibir anotaciones.

Defensas Invictas

México y España se convirtieron en las únicas selecciones capaces de avanzar a la ronda eliminatoria manteniendo su portería en cero durante los tres partidos reglamentarios de su grupo.

Datos Clave y Récords de la Fase de Grupos