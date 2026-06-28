Presidente Kast insiste en salida de migrantes: “Si usted es un inmigrante irregular, se tiene que ir”

El Presidente José Antonio Kast volvió a endurecer su mensaje en materia migratoria y de seguridad durante su participación en el Consejo Social de la UDI, instancia en la que el partido le entregó el documento “Una Agenda Social para Chile”.

En su intervención, el Mandatario apuntó directamente a quienes se mantienen en el país sin cumplir la normativa vigente, reiterando que deberán abandonar Chile y, en caso de querer regresar, hacerlo mediante los canales establecidos.

“Si usted es un inmigrante irregular, se tiene que ir, tiene que salir, y si quiere volver a entrar, entrar por la puerta”, afirmó Kast.

El jefe de Estado también relacionó este problema con las falencias tecnológicas del aparato público, señalando que existen sistemas antiguos y poco conectados entre distintas instituciones.

“Tenemos problemas en migración y el sistema de computación antiguo. Tenemos problemas en la ficha médica, y hay 100 programas de computación distintos que no conversan entre ellos”, sostuvo.

Críticas por rol de Fuerzas Armadas

Otro de los puntos abordados por Kast fue el debate sobre la eventual colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. En ese contexto, cuestionó a quienes —según dijo— antes criticaban a las instituciones militares y policiales, pero ahora piden mayor presencia en las calles.

“Lo que no puede ser es que aquellos que denigraban, denostaban a nuestras Fuerzas Armadas y fuerzas policiales, hoy día sean aquellos que dicen que quieren la fuerza militar en la calle”, señaló.

El Presidente recalcó que cualquier apoyo de las Fuerzas Armadas debe estar acompañado de respaldo institucional, político y jurídico.

“Si nosotros queremos pedirle a las Fuerzas Armadas su colaboración, tenemos que darles el respaldo y respetarlos como corresponde, no usarlos para fines políticos”, afirmó.

Finalmente, Kast advirtió que ese respaldo debe evitar que los uniformados queden expuestos a condenas por actuar en labores de colaboración. “Si ellos tienen que colaborar, van a tener el respaldo político y jurídico que garantice que ninguno de ellos termine condenado a 10, 20 o 15 años”, concluyó.