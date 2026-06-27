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“Hay al menos un caso documentado”: geofísico revela si un doble terremoto como el de Venezuela podría remecer a Chile

El devastador fenómeno en el país caribeño dejó al menos 900 víctimas fatales y más de 3.000 heridos.

Javier Méndez

“Hay al menos un caso documentado”: geofísico revela si un doble terremoto como el de Venezuela podría remecer a Chile

Esta semana, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el norte de Venezuela con apenas segundos de diferencia. El fenómeno dejó cifras lamentables: por ahora se han contabilizado 920 muertos y más de 3.000 heridos. Lo que muchos creyeron que era un gran movimiento telúrico seguido de réplicas resultó ser algo distinto: un doblete sísmico.

Los dobletes se asocian a rupturas complejas que pueden afectar distintos segmentos de una falla o fallas vecinas, y se caracterizan porque ambos eventos tienen magnitudes similares”, afirma Roberto Benavente, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC).

La misma voz marca una diferencia: “Las réplicas se atribuyen al reacomodo de esfuerzos en la zona de ruptura y suelen ser bastante más pequeñas que el evento principal”.

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¿Podría ocurrir un “doble terremoto” en Chile?

El doctor en Ciencias de la Tierra no lo descarta. "En Chile hay al menos un caso documentado. El terremoto del 2 de enero de 2011 en La Araucanía, asociado al contacto entre las placas de Nazca y Sudamericana, resultó ser un doblete“, afirma.

“Un análisis posterior reveló un segundo sismo ocurrido pocos segundos después del primero, que no había sido detectado inicialmente por las redes de monitoreo", desarrolla.

“En general, los grandes terremotos en Chile ocurren por subducción, por lo que tienden a liberar el esfuerzo al romper una amplia zona del contacto entre placas en un solo evento, pero este tipo de fenómenos puede ocurrir”, cierra.

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