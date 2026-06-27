Es una noticia triste y devastadora. En pleno desarrollo del Mundial 2026, el delantero de la Selección de Países Bajos y del Liverpool, Cody Gakpo, y su pareja, Noa van der Bij, confirmaron el sensible fallecimiento de su hijo nonato, a quien llamaron Elijah Raphael.

A través de sus redes sociales, la pareja compartió la dolorosa pérdida del bebé, que se produjo durante el transcurso del embarazo (habían anunciado públicamente que esperaban a su segundo hijo hace apenas unas semanas).

“Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo. Gracias por vuestro cariño y apoyo. Te querremos siempre. Siempre serás nuestro hijo”, escribió Noa van der Bij en una publicación que también fue compartida por el futbolista.

Un emotivo mensaje de fe

Minutos más tarde, la pareja relató una coincidencia muy profunda que vivieron al buscar consuelo tras la tragedia, junto a su hijo mayor, Samuel: “Fuimos juntos a la iglesia y encendimos una vela. Después, fuimos al parque con nuestro hijo Samuel. Allí había otro niño que se llamaba Elijah. No podría haber habido una señal más hermosa de Dios. Nos recordó que nuestro pequeño nunca se ha ido”.

Por su parte, el atacante de 27 años se pronunció pidiendo respeto por su entorno: “Este es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Les pedimos amablemente privacidad y espacio. Gracias por su comprensión”.

Esta tragedia ocurre justo en la antesala de los octavos de final del Mundial, donde Países Bajos se medirá ante Marruecos este lunes 29 de junio en el Estadio Monterrey. Hasta el momento, la federación de fútbol de su país no ha emitido un dictamen oficial sobre si Gakpo se ausentará de la concentración para acompañar a su familia o si permanecerá con el plantel.