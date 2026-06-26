“Este hue... me da un asco espantoso”: Paty Maldonado ataca sin filtros a Jorge Baradit tras polémico mensaje en redes

La opinóloga Patricia Maldonado atacó con todo al escritor Jorge Baradit durante el programa Con canas y sin ganas en YouTube. “¿Ustedes ubican a un pseudoescritor que se llama Baradit?“, lanzó al principio del espacio que comparte junto a su esposo.

La molestia habría sido detonada luego de que el hombre detrás de Historia secreta de Chile se refiriera al caso de los niños haitianos y recordara otro punto en la cronología nacional.

Y es que hace un par de días el exconstituyente ocupó las redes sociales para hablar. “Creo que esta utilización política de niños vulnerables para dañar adversarios debe ser uno de los capítulos más repugnantes de la década”, compartió.

“Quizá sea el momento de recordarle a la derecha de nuestro país, y su repentino amor por los niños migrantes, que hay 20 mil niños chilenos perdidos, traficados, durante su gobierno dictatorial entre 1973 y 1989 que NUNCA les han importado un carajo”, continuó.

La cantante se ofuscó porque, según ella, la dictadura es una carta ineludible para las personas de izquierda. “Para los comunistas, Pinochet y el gobierno militar es el comodín. Se roban algo (y dicen): ‘¿pero y en el gobierno de Pinochet?’“, ejemplificó.

“(Los comunistas) no tienen la cabeza, el criterio, y menos este hue... que me da un asco espantoso, para decir: ‘hay que aclarar esta hue..., yo estoy con Bachelet, con el gobierno de izquierda, lo que usted quiera, pero esto hay que arreglarlo, ¿qué pasó con estos cabros? (...) eso hace una persona con criterio", planteó @lamaldito.