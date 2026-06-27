El ambiente en la interna de la Selección de Panamá quedó al rojo vivo a solo horas de su despedida de la Copa del Mundo.

El conjunto centroamericano, ya sin opciones matemáticas de avanzar a la siguiente ronda, cerrará su participación frente a la poderosa Inglaterra. Sin embargo, la previa deportiva pasó a segundo plano tras un polémico incidente en el entrenamiento de este viernes.

Lo que debía ser una práctica normal de cara al choque contra los Three Lions terminó en un fuerte cruce entre el delantero de la Universidad de Concepción, Cecilio Waterman, y el volante José Luis ‘Puma’ Rodríguez.

Según un registro audiovisual del entrenamiento, el conflicto se originó tras un pisotón. Tras un tenso intercambio de palabras, los ánimos se caldearon rápidamente.

Para el técnico de los centroamericanos, Thomas Christiansen, lo sucedido en el entrenamiento “Fue algo normal”, por lo que le restó importancia y le terminó bajando el perfil a lo sucedido.

Mira la pelea de Cecilio Waterman