Uruguay es una lágrima. Tras quedar eliminados del Mundial 2026 y presentarse bochornosamente en la cita mundialista, en la ‘celeste’ buscan respuestas para lo que fue su temprana partida.

Tras la derrota por 1-0 ante España, provocada por un fatal error de su autoría, el portero Fernando Muslera enfrentó a los medios de comunicación a la salida del estadio para asumir la total responsabilidad del resultado y expresar el profundo dolor que atraviesa.

“Nunca fui de esconderme. Siempre fui de dar la cara y creo que esta es la manera más cercana que tengo para hablarle a todos los uruguayos. Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte; más con todo el trabajo que hice y cómo me preparé”, confesó un quebrado Muslera ante la prensa.

El perdón en el vestuario

El experimentado portero también reveló cómo se gestaron los minutos posteriores al pitazo final dentro del camarín uruguayo. Muslera detalló que esperó a que los ánimos se calmaran para dirigirse directamente a sus compañeros de equipo.

“Como le dije a los chicos en el vestuario después del partido (todos un poco más tranquilos) me toca no haber tenido un buen Mundial; les pedí disculpas a ellos. Le pido disculpas a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso”, añadió con autocrítica.

Pese al golpe anímico que significa quedar fuera de la cita planetaria, el arquero apuntó a la resiliencia y a la necesidad de refugiarse en su círculo íntimo para superar este complejo momento deportivo.

“Toca ahora estar con los más cercanos, juntar energías y seguir adelante, porque este deporte y este puesto tiene eso: a veces te da mucho, a veces te quita”, reflexionó, concluyendo de manera tajante que solo resta “asumir lo que me toca y afrontar todo lo que venga por delante”.