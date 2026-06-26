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Bielsa deja esta frase que impacta a todos en el Mundial 2026: “No le dejo nada al fútbol uruguayo”

El entrenador argentino quedó eliminado de la Copa del Mundo y todo indica que su etapa en la selección uruguaya llegó a su fin.

Lucas San Martín

(Photo by Carmen Mandato - FIFA/FIFA via Getty Images)

(Photo by Carmen Mandato - FIFA/FIFA via Getty Images) / Carmen Mandato - FIFA

El ciclo de Marcelo Bielsa parece estar terminado en Uruguay. La Celeste perdió por 1 a 0 ante España y quedó eliminada del Mundial 2026, lo que sentenció el fracaso para el entrenador argentino en la competencia.

Una vez terminado el encuentro, Bielsa salió alterado, mostrando todo su enojo y frustración por la temprana eliminación. Luego, en conferencia de prensa lanzó una frase que da entender que su estadía en Uruguay ya tiene fecha límite.

“Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada. Porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en que trabajo durante tres años, nunca se instala si no se consiguen resultados”, explicó el ‘Loco’.

“De esta forma el cuarto puesto en la Eliminatoria no tuvo valor, el tercero en Copa América no lo tuvo y, obviamente, ésta actuación no la necesito definir. Si me pregunta cómo será recordado mi paso: no dejó nada”, agregó.

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Sobre lo ocurrido dentro del campo Bielsa recalcó que la actitud de los jugadores no tiene que ser criticada y felicitó el desempeño de sus dirigidos.

La actitud no merece ser reprobada, el aspecto físico menos aún, el desarrollo táctico del partido no fue decisivo. Me pareció que fue un duelo que para mantenerlo parejo debíamos hacer esfuerzos muy grandes”, detalló.

“Jugamos ese partido los noventa minutos ante un rival cómo España y se dio un tramite de partido parejo que deberíamos haberlo empatado. Eso es lo opino de lo que pasó en el campo”, añadió.

El ‘Loco’ tendría los días contados como entrenador de la selección uruguaya. Las constantes polémicas con la prensa, el plantel e históricos del país, no permitieron que su estadía sea cómoda. Ahora, esta temprana eliminación en la Copa del Mundo, sentenció su futuro en el conjunto ‘charrúa’.

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