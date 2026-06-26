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ANFP actualiza agenda de nueve fechas de la segunda rueda de la Liga de Primera: un duelo de la UC fue recalendarizado y el Superclásico tiene horario

El ente rector oficializó los horarios para los partidos cuando se reanude el torneo tras el Mundial 2026.

Carlos Madariaga

ANFP actualiza agenda de nueve fechas de la segunda rueda de la Liga de Primera: un duelo de la UC fue recalendarizado y el Superclásico tiene horario

ANFP actualiza agenda de nueve fechas de la segunda rueda de la Liga de Primera: un duelo de la UC fue recalendarizado y el Superclásico tiene horario / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Aunque el fútbol chileno mantiene su acción en pleno Mundial 2026 tanto con la Copa Chile como con la Copa de la Liga, también hay expectación de cara a la Liga de Primera.

La segunda ronda arrancará el fin de semana del 25 de julio, la semana posterior al cierre de la Copa del Mundo, ante lo cual la ANFP agendó las nueve primeras fechas.

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Para la reanudación, Colo Colo tendrá la misión de disputar aquella jornada “reinaugural”, el viernes 24 de julio, enfrentándose a Deportes Limache.

Aquel fin de semana, la UC recibirá a Deportes La Serena el sábado 25 de julio y la U de Chile visitará al Audax Italiano el domingo 26 en La Florida.

En cuanto al resto de las jornadas, hay novedades por destacar, pues se concretó lo adelantado por ADN Deportes en torno a la participación de Coquimbo Unido y la UC en Copa Libertadores, para lo cual postergaron su enfrentamiento por la fecha 19 para el miércoles 26 de agosto.

Otro hito a destacar es que ya está fijado el día y hora para el Superclásico del fútbol chileno: el duelo entre la U de Chile y Colo Colo se disputará el domingo 23 de agosto, a las 15:00 horas, en el Estadio Nacional. ¿Habrá público visitante en Ñuñoa? Habrá que esperar para ver si eso se concreta.

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