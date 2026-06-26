Querida figura de la farándula preocupó a sus seguidores con registro tomado en urgencias

Este viernes, el reconocido exintegrante de Rojo, Nelson Mauri Pacheco, preocupó a sus seguidores en redes sociales tras compartir una serie de imágenes desde un servicio de urgencias.

Entre las fotografías, el exchico Rojo mostró una de sus manos con una vía intravenosa, lo que generó inquietud entre sus seguidores.

De acuerdo con lo que explicó en sus redes sociales, Nelson Mauri acudió a urgencias luego de presentar un fuerte dolor de estómago.

“Buen día, aquí reportándome. Me pasé todo el día en la urgencia ayer. No sé qué me comí, me cayó algo muy mal en la guatita, me sentía pésimo”, comentó.

Posteriormente, entregó un mensaje tranquilizador sobre su estado de salud: “Se portaron súper bien conmigo. De verdad me dolía mucho, pero ya estamos ready”, agregó.

Finalmente, Nelson Mauri señaló que cumplirá con su agenda y que se presentará en un evento por el Mes del Orgullo en Concepción.