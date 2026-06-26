;

Querida figura de la farándula preocupó a sus seguidores con registro tomado en urgencias

El exchico Rojo compartió a través de sus historias las fotografías que dieron cuenta de su estado de salud.

Nicolás Lara Córdova

Querida figura de la farándula preocupó a sus seguidores con registro tomado en urgencias

Este viernes, el reconocido exintegrante de Rojo, Nelson Mauri Pacheco, preocupó a sus seguidores en redes sociales tras compartir una serie de imágenes desde un servicio de urgencias.

Entre las fotografías, el exchico Rojo mostró una de sus manos con una vía intravenosa, lo que generó inquietud entre sus seguidores.

Revisa también:

ADN

De acuerdo con lo que explicó en sus redes sociales, Nelson Mauri acudió a urgencias luego de presentar un fuerte dolor de estómago.

“Buen día, aquí reportándome. Me pasé todo el día en la urgencia ayer. No sé qué me comí, me cayó algo muy mal en la guatita, me sentía pésimo”, comentó.

Posteriormente, entregó un mensaje tranquilizador sobre su estado de salud: “Se portaron súper bien conmigo. De verdad me dolía mucho, pero ya estamos ready”, agregó.

Finalmente, Nelson Mauri señaló que cumplirá con su agenda y que se presentará en un evento por el Mes del Orgullo en Concepción.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad