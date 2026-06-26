Tabilo ya tiene rival para su debut en Wimbledon: solo se han enfrentado en Grand Slams / John Walton - PA Images

Este jueves los organizadores de Wimbledon desarrollaron el sorteo del cuadro principal del torneo.

Al respecto, solo Alejandro Tabilo estará defendiendo a Chile en los singles tras la eliminación de Tomas Barrios en la última ronda de la qualy.

Por ser el trigésimo cabeza de serie, el número 1 de nuestro país quedó emparejado con un “viejo conocido”.

Se trata del polaco Kamil Majchrzak, 46 del mundo, con quien solo ha jugado en Grand Slams y al que ha derrotado las dos veces que jugaron: US Open en 2022 y, hace pocos meses, en la primera ronda de Roland Garros.

De avanzar, Tabilo se medirá al vencedor del choque entre el italiano Mattia Belucci y el norteamericano Zachary Vajda, asomando por tercera ronda un posible choque ante el quinto cabeza de serie, el australiano Alex de Minaur.

Durante el fin de semana Wimbledon dará a conocer la programación de los partidos y allí sabremos cuándo jugará el 1 de Chile.