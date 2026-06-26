;

Tabilo ya tiene rival para su debut en Wimbledon: solo se han enfrentado en Grand Slams

El número 1 de Chile será el único representante nacional en el cuadro masculino.

Carlos Madariaga

Tabilo ya tiene rival para su debut en Wimbledon: solo se han enfrentado en Grand Slams

Tabilo ya tiene rival para su debut en Wimbledon: solo se han enfrentado en Grand Slams / John Walton - PA Images

Este jueves los organizadores de Wimbledon desarrollaron el sorteo del cuadro principal del torneo.

Al respecto, solo Alejandro Tabilo estará defendiendo a Chile en los singles tras la eliminación de Tomas Barrios en la última ronda de la qualy.

Revisa también:

ADN

Por ser el trigésimo cabeza de serie, el número 1 de nuestro país quedó emparejado con un “viejo conocido”.

Se trata del polaco Kamil Majchrzak, 46 del mundo, con quien solo ha jugado en Grand Slams y al que ha derrotado las dos veces que jugaron: US Open en 2022 y, hace pocos meses, en la primera ronda de Roland Garros.

De avanzar, Tabilo se medirá al vencedor del choque entre el italiano Mattia Belucci y el norteamericano Zachary Vajda, asomando por tercera ronda un posible choque ante el quinto cabeza de serie, el australiano Alex de Minaur.

Durante el fin de semana Wimbledon dará a conocer la programación de los partidos y allí sabremos cuándo jugará el 1 de Chile.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad