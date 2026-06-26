Tabilo ya tiene rival para su debut en Wimbledon: solo se han enfrentado en Grand Slams
El número 1 de Chile será el único representante nacional en el cuadro masculino.
Este jueves los organizadores de Wimbledon desarrollaron el sorteo del cuadro principal del torneo.
Al respecto, solo Alejandro Tabilo estará defendiendo a Chile en los singles tras la eliminación de Tomas Barrios en la última ronda de la qualy.
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Por ser el trigésimo cabeza de serie, el número 1 de nuestro país quedó emparejado con un “viejo conocido”.
Se trata del polaco Kamil Majchrzak, 46 del mundo, con quien solo ha jugado en Grand Slams y al que ha derrotado las dos veces que jugaron: US Open en 2022 y, hace pocos meses, en la primera ronda de Roland Garros.
De avanzar, Tabilo se medirá al vencedor del choque entre el italiano Mattia Belucci y el norteamericano Zachary Vajda, asomando por tercera ronda un posible choque ante el quinto cabeza de serie, el australiano Alex de Minaur.
Durante el fin de semana Wimbledon dará a conocer la programación de los partidos y allí sabremos cuándo jugará el 1 de Chile.
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