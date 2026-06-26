Camila Polizzi logra fallo favorable en la Corte Suprema: ordenan revisar decisión clave en el Caso Lencería

La Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por la defensa de Camila Polizzi y ordenó revisar la unión de dos acusaciones en su contra en la arista “Lencería” del caso Convenios.

De esta forma, la Corte Suprema dejó sin efecto la resolución que había unido la causa principal con la arista por presuntos delitos tributarios, y ordenó que esa discusión se realice ante el Juzgado de Garantía de Concepción durante la audiencia de preparación de juicio oral fijada para el 25 de agosto de 2026.

La decisión revoca un fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, que el pasado 26 de mayo había rechazado el amparo presentado por la defensa. La resolución de la Suprema fue adoptada por mayoría, con dos votos en contra.

El punto central del reclamo fue que, según la defensa, la unión de las acusaciones se realizó fuera del momento que corresponde. El Ministerio Público comunicó y discutió esa decisión el 16 de marzo de 2026, pero la Suprema sostuvo que esa materia debe revisarse en la audiencia preparatoria, con control del juez de garantía.

Desde la defensa de Polizzi argumentaron que juntar la causa principal —por estafa y lavado de activos— con la arista tributaria podía afectar su derecho a defensa, ya que esta última investigación comenzó casi dos años después y aún habría antecedentes probatorios pendientes de entrega.

“Es una resolución muy importante, no solo porque se habían agrupado contra ley vigente acusaciones que no se refieren a los mismos hechos ni tienen las mismas pruebas, sino que, además, fuera de la oportunidad procesal que la ley establece”, señaló el abogado Juan Carlos Manríquez.

Además, agregó que la decisión anterior afectaba el derecho a defensa, “puesto que había una enorme cantidad de elementos probatorios que aún no llegan a manos de la defensa técnica en la arista penal tributaria”.

Con esto, será el Juzgado de Garantía de Concepción el que deberá definir en agosto si corresponde o no unir ambas acusaciones, y si esa decisión perjudica la preparación de la defensa de Polizzi.