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Alexa Guarachi es la gran sorpresa en la delegación chilena para la edición 2026 de Wimbledon

La doblista nacional volverá a disputar el Grand Slam británico luego de tres años.

Carlos Madariaga

Alexa Guarachi es la gran sorpresa en la delegación chilena para la edición 2026 de Wimbledon

Alexa Guarachi es la gran sorpresa en la delegación chilena para la edición 2026 de Wimbledon / Matthias Hangst

En 2024, Alexa Guarachi decidió tomarse una pausa del tenis profesional para convertirse en madre, cuestión que la llevó a retomar la actividad recién este año.

La deportista de 35 años ha podido competir en solo tres torneos, incluyendo su participación la semana pasada en Nottingham, donde quedó eliminada en primera ronda.

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Sin embargo, aquella participación en el césped londinense junto a la polaca Alicja Rosolska no fue en vano, pues es parte de la preparación para algo mayor.

Esto pues Alexa Guarachi entró en el cuadro principal para disputar los dobles femeninos de Wimbledon, torneo que no disputa desde 2023.

Así las cosas, de manera inesperada, el tenis chileno ampliará su representación en el tercer Grand Slam del año, considerando que Alejandro Tabilo jugará los singles masculinos y Tomás Barrios busca ingresar al cuadro desde la qualy.

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