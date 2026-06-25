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Tomás Barrios pierde una batalla de 4 horas y se queda a las puertas del cuadro principal de Wimbledon 2026

El tenista chileno luchó hasta el final, pero no pudo vencer al australiano Dane Sweeny en la última ronda de las clasificaciones.

Daniel Ramírez

TGetty Images

TGetty Images / Anadolu

En una extensa batalla que duró 4 horas, el chileno Tomás Barrios cayó este miércoles ante el australiano Dane Sweeny por la ronda final de las clasificaciones para Wimbledon 2026.

El tenista nacional comenzó ganando el partido tras llevarse el primer set por 6-4, pero el oceánico logró remontar en la segunda y tercera manga, donde se impuso por 6-4 y 7-6.

En el cuarto set, el oriundo de Chillán aplastó a su rival con un contundente 6-0 para empatar el marcador. Sin embargo, en el último set, donde se definía todo, Sweeny superó a Barrios por 6-2 y se quedó con el partido.

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En definitiva, el australiano ganó este maratónico encuentro por 4-6, 6-4, 7-6, 0-6 y 6-2, logrando así la clasificación al cuadro principal de Wimbledon 2026, mientras que al chileno le toca despedirse del Grand Slam que se juega sobre césped.

Ahora, Tomás Barrios deberá enfocarse en su siguiente desafío en el circuito ATP, que será disputar el Challenger 75 de Brasov, en Rumania. Aquel torneo comenzará el próximo lunes 29 de junio.

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