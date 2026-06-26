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Partidos del fútbol chileno hoy 26 de junio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este viernes contempla un duelo de la Copa Chile y otro de la Segunda División.

Carlos Madariaga

Partidos del fútbol chileno hoy 26 de junio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online?

Partidos del fútbol chileno hoy 26 de junio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online? / Aarón Aguilera / AGENCIA UNO

Hoy, viernes 26 de junio, el fútbol chileno continúa su actividad con una agenda que contempla dos partidos.

Uno de estos encuentros dará inicio a la cuarta fecha de la Copa Chile 2026 y otro hará lo propio por la jornada 12 de la Segunda División.

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Segunda División

La programación del fútbol chileno hoy 26 de junio arrancará a las 13:00 horas, en el Municipal de Lo Barnechea, donde Santiago City enfrentará a Provincial Ovalle. Camilo Riquelme será el juez del encuentro, que no tendrá transmisión por TV.

Copa Chile 2026

El torneo tendrá acción a contar de las 19:00 horas, en el Sausalito, recinto en que Everton se medirá con Deportes Copiapó. Rodrigo Rivera será el árbitro del duelo, que tampoco tendrá transmisión por TV.

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