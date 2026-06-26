Desarticulan punto de drogas en Peñalolén: incautan armas y más de $24 millones en sustancias ilícitas

Más de dos kilos de drogas, armas, municiones y dinero en efectivo fueron incautados al interior de un inmueble de la población La Candelaria, en Peñalolén, que era investigado como punto de acopio y distribución de sustancias ilícitas en distintos sectores de la comuna.

El procedimiento se desarrolló durante la noche del 22 de junio, luego de que detectives de la Brigada de Investigación Criminal Peñalolén, en el marco de una investigación de la Agrupación Modelo Territorial Cero, realizaran la entrada y registro del domicilio con autorización del 13° Juzgado de Garantía de Santiago.

Según detalló el subprefecto Fabián Alcaíno, en el lugar se encontraron cocaína base, clorhidrato de cocaína, cannabis sativa, ketamina y comprimidos de MDMA, sustancias que eran dosificadas para su posterior distribución. En total, la droga incautada fue avaluada en más de $24 millones.

Además, se decomisó un arma de fuego calibre 9 milímetros con su cargador, un arma de fogueo aparentemente adaptada para el disparo, munición de distintos calibres, teléfonos celulares, elementos de dosificación y un vehículo marca MG, modelo 6.

Tras el operativo, un sujeto fue detenido y, por instrucción del Ministerio Público, quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Santiago para su respectivo control de detención.