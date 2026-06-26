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La ONU alerta por la devastación en Venezuela: hasta 6,76 millones de personas afectadas tras los terremotos

Naciones Unidas calificó el desastre como una “devastación realmente aterradora” y despliega equipos internacionales de rescate para apoyar la emergencia.

Nelson Quiroz

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La ONU estimó que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela, una cifra que da cuenta de la magnitud de una emergencia que continúa agravándose mientras avanzan las labores de búsqueda y rescate.

La estimación fue entregada por la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Zoe Brennan, quien precisó que cerca de dos millones de los afectados corresponden a habitantes de Caracas. La funcionaria advirtió que las cifras podrían aumentar conforme se recopile nueva información desde las zonas más golpeadas.

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“Los edificios han colapsado y las infraestructuras críticas han sufrido daños, lo que limita el acceso a servicios básicos”, señaló Brennan, agregando que la prioridad sigue siendo rescatar a personas atrapadas bajo los escombros.

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Desde Naciones Unidas también alertaron que el desastre podría provocar un aumento del desplazamiento interno, ya que miles de familias buscan lugares seguros tras la destrucción de viviendas y servicios esenciales.

El organismo informó además que alrededor de 20 hospitales de emergencia en estados como La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia, Yaracuy, Lara y el distrito de Caracas registran daños en sus instalaciones.

Ante este escenario, Venezuela solicitó a la ONU el despliegue de tres equipos médicos de emergencia con capacidad quirúrgica, uno de los cuales ya fue enviado desde Estados Unidos. Asimismo, se coordinan envíos de medicamentos, insumos y equipamiento médico hacia Caracas y a través de Panamá.

El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, calificó la situación como una “devastación realmente aterradora” y confirmó que el organismo coordina el despliegue de 12 equipos internacionales de búsqueda y rescate, mientras otros 13 permanecen preparados para sumarse a las operaciones.

Según el último balance oficial, los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 dejan 235 muertos y más de 4.300 heridos, mientras continúan las labores para localizar sobrevivientes y asistir a miles de damnificados en una de las mayores emergencias que ha enfrentado el país en los últimos años.

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