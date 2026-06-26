Vientos de más de 100 km/h y nieve: las regiones de Chile que recibirán un violento temporal este fin de semana largo / Natalya Bosyak

Los vientos de más de 100 km/h y nieve marcarán el tiempo en parte de Chile durante este fin de semana largo, especialmente en la zona austral.

Según Meteored, un sistema frontal dejará un temporal de lluvia, viento y nevadas en sectores de la Patagonia, con mayor intensidad en la Región de Magallanes.

El fenómeno comenzará a sentirse con fuerza durante la madrugada del domingo 28 de junio, cuando el viento podría alcanzar entre 90 y 110 km/h. Además, se esperan lluvias más intensas durante las primeras horas de esa jornada y nevadas en sectores altos durante la mañana.

Vientos de más de 100 km/h y nieve en Chile: las regiones afectadas por el nuevo temporal

La Región de Magallanes será la zona más golpeada por el sistema frontal. Las precipitaciones se concentrarán en sectores de Tierra del Fuego, Magallanes y Última Esperanza, donde también podrían registrarse nevadas y ventiscas en zonas altas.

El viento se mantendrá intenso durante todo el domingo y podría extenderse hasta comienzos del lunes 29 de junio. La inestabilidad también dejará nuevas opciones de nieve sobre Magallanes durante el feriado, aunque con precipitaciones débiles pero constantes.

El margen norte del sistema alcanzará a la Región de Aysén con lluvias más débiles. Para el lunes, la inestabilidad volvería a reforzarse en la zona austral, aumentando la posibilidad de nevadas en el sur de Aysén y manteniendo el ambiente invernal en la Patagonia.

En el comienzo de la próxima semana, la proyección de un gran anticiclón frente a Chile empujará las precipitaciones hacia Aysén y sectores de Los Lagos y Los Ríos. Durante el martes 30 de junio, esas regiones amanecerían con lluvias débiles y nevadas en zonas cordilleranas.

La zona central se mantendrá seca, pero sí enfrentará un nuevo descenso de temperaturas. La masa de aire frío posterior al sistema frontal favorecerá heladas en sectores interiores de Valparaíso, la Región Metropolitana y otros puntos del centro, con mínimas que podrían rondar los 0 °C e incluso bajar hasta -2 °C en algunas localidades.