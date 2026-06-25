“Es una pena despertar, ver partidos y no estar con Chile en el Mundial... ¿Córdova? Me gustaría que siga"

Colo Colo logró un agónico triunfo por 3-2 ante O’Higgins en su segundo duelo por la Copa Chile 2026. Tras dominar el primer tiempo, el “Cacique” vio cómo la visita le igualó el marcador, hasta que en los descuentos apareció Felipe Raipán, de 16 años, para marcar el gol de la victoria en el Estadio Monumental.

Uno de los testigos del partido en Macul fue Lucas Cepeda. El exdelantero albo y actual jugador del Elche de España conversó con los medios tras el encuentro y abordó distintos temas, entre ellos la ausencia de Chile en el Mundial. Además, manifestó su respaldo al proceso de Nicolás Córdova en La Roja.

“Siempre es lindo venir a ver a Colo Colo. Le deseo lo mejor. Siempre estoy pendiente de ellos, como lo digo siempre. Ojalá consigan el título, que se lo merecen por cómo están jugando y por la calidad de los jugadores que son", comenzó declarando.

Consultado por Felipe Raipán, el extremo de 23 años contó que “lo conozco de cuando estaba acá. Subía un par de veces cuando entrenaba y jugaba acá. Le deseo lo mejor, así como llegué yo aquí, como un chico más. Espero siga cumpliendo los sueños de él, que siga haciendo goles y que le dé mucha alegría al pueblo colocolino”.

Lucas Cepeda y la ausencia de Chile en el Mundial 2026

Por otro lado, el formado en Santiago Wanderers lamentó que la selección chilena no esté presente en la Copa del Mundo y apuntó a clasificar a la cita planetaria de 2030: “Jugar un Mundial es el sueño de todos, pero lamentablemente tenemos que mirarlo por la tele. Hay que hacer lo mejor para poder ir al Mundial 2030, que nos merecemos ir y Chile se merece estar en lo más alto".

“Yo me crié con jugadores como Arturo, Alexis, Bravo e Isla, todos ellos que daban todo por la selección. Son la generación que ha ganado títulos en Chile y creo que hay que seguir los pasos de ellos y volver a colocar a la selección donde tiene que estar", agregó.

En esa línea, confesó que “es una lata despertarse, ver los partidos y no estar ahí. Le decía un día a mis hermanos que hubiese sido hermoso estar jugando ahí, que me estuvieran viendo en un Mundial, pero los sueños son para cumplirse y voy a partir dando mi granito de arena para que podamos clasificar al de 2030. Yo creo que todos los jugadores que están quieren estar ahí y van a dar lo mejor para que se dé”.

Además, Cepeda abordó la búsqueda de un nuevo técnico para La Roja y respaldó la posible continuidad de Nicolás Córdova al mando del combinado nacional: “La verdad, se dicen muchas cosas, pero por ahora tenemos a Nico, que lo ha hecho de buena manera”.

“Nosotros lo vemos día a día cuando estamos ahí. Nos entrega muchas herramientas y creo que si él sigue, sería de la mejor manera. Si no, el que llegue, que nos dé las herramientas para que podamos clasificar al Mundial, que es lo que todos queremos", agregó.

Finalmente, sobre la eventual permanencia de Córdova, señaló: “Sí, me gustaría que siga. Yo no tomo las decisiones, pero él es un buen entrenador. Siempre lo digo, somos puros jugadores jóvenes, que él los ha tenido desde los 15 años, entonces nos conoce a la plenitud. No sé quién llegue, si lo dejan o no lo dejan, pero el que esté al mando de la selección, creo que va a hacer lo mejor posible para que a Chile le vaya de la mejor manera y posicionarnos de nuevo donde nos merecemos".