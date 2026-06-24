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“Innecesarias”: el tirón de orejas de Garnero a los jugadores de la UC tras la victoria en Copa Chile

A pesar del triunfo sobre Everton, el entrenador de Universidad Católica no quedó conforme con el rendimiento de su equipo y en conferencia de prensa explicó los motivos.

Daniel Ramírez

“Innecesarias”: el tirón de orejas de Garnero a los jugadores de la UC tras la victoria en Copa Chile

“Innecesarias”: el tirón de orejas de Garnero a los jugadores de la UC tras la victoria en Copa Chile / Sebastian Beltran Gaete

Universidad Católica derrotó como visitante a Everton por 3-1 y sumó su segundo triunfo consecutivo en la Copa Chile 2026. Con este resultado, los “cruzados” quedaron punteros del Grupo B con 6 unidades.

A pesar de la victoria, el entrenador de la UC, Daniel Garnero, no quedó conforme con el rendimiento de su equipo, específicamente con el desempeño que mostraron sus jugadores en el segundo tiempo.

“Ganamos un partido difícil, en una cancha complicada y ante un buen rival. Se dieron dos tiempos diferentes. En el primero marcamos la diferencia merecidamente y en el segundo perdimos el control del juego”, partió señalando el DT en conferencia de prensa.

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“Le dimos la pelota al rival. Fueron muchas pérdidas innecesarias, sencillas de poder controlar. El rival también juega, es un gran equipo. Empezaron a sentir más seguridad, más confianza y nos atacaron. No pudimos controlar el juego como lo hicimos en el primer tiempo”, agregó el técnico argentino.

La crítica de Garnero contra la regla juvenil de la Copa Chile

En la Copa Chile 2026, todos los equipos están obligados a sumar 130 minutos Sub 21 por partido. Para cumplir con este reglamento, cada club debe citar al menos a cuatro juveniles (dos Sub 21 y dos Sub 19), de los cuales al menos dos deben jugar, promediando esa cantidad de minutos en cancha.

“El reglamento en este torneo tiene algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Los chicos están disputando un lugar desde hace un tiempo, hoy se les presenta la oportunidad y la aprovechan, así que estamos muy contentos por eso", comentó Garnero sobre la actuación de los canteranos.

Sin embargo, el DT de Universidad Católica realizó una crítica contra la regla de lo minutos juveniles que impone la ANFP. “A mí me gusta que los chicos estén en cancha con un merecimiento. Esta parte reglamentaria que obliga a que el futbolista juvenil tenga que participar... A mí me gusta que los chicos estén preparados, que estén armados”, concluyó.

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